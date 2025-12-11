रोज की वही दाल-सब्जी से हो गए हैं बोर? डिनर में तैयार करें लजीज पनीर कोरमा, एकदम आसान है रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 'पनीर कोरमा' की रेसिपी। नाम सुनकर घबराइए मत, क्योंकि इसे बनाने के लिए आपको घंटों किचन में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। यह डिश जितनी शाही दिखती है, इसे बनाना उतना ही आसान है।

जी हां, पनीर कोरमा की खासियत है इसकी मखमली ग्रेवी। जब काजू, दही और मसालों का संगम होता है, तो जो स्वाद उभरकर आता है, वो किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं होता। यह डिश न ज्यादा तीखी होती है और न ही फीकी, इसलिए यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको खूब पसंद आती है।

(Image Source: Freepik) पनीर कोरमा बनाने के लिए सामग्री पनीर: 250 ग्राम (चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ)

तेल या घी: 2-3 बड़े चम्मच

ताजा दही: ½ कप (अच्छी तरह फेंटा हुआ)

ताजा क्रीम या घर की मलाई: 2 बड़े चम्मच (ऑप्शनल, लेकिन स्वाद बढ़ाता है)

धनिया पत्ती: सजाने के लिए

प्याज: 2 मध्यम आकार के (बारीक कटे हुए या पिसे हुए)

अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच

काजू: 8-10 (गर्म पानी में भिगोकर पेस्ट बना लें)

खड़े मसाले: 1 तेजपत्ता, 2 हरी इलायची, 2-3 लौंग, 1 इंच दालचीनी।

हल्दी पाउडर: ½ छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच (स्वाद अनुसार)

धनिया पाउडर: 1 बड़ा चम्मच

गरम मसाला: ½ छोटा चम्मच

कसूरी मेथी: 1 छोटा चम्मच (हाथों से क्रश की हुई)

नमक: स्वाद अनुसार पनीर कोरमा बनाने का आसान तरीका शुरुआत करें मसालों की खुशबू से सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा तेल या घी गर्म करें। इसमें तेजपत्ता, लौंग और इलायची जैसे खड़े मसाले डालें। जैसे ही इनकी भीनी-भीनी खुशबू आने लगे, इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कच्चापन जाने तक पकाएं।

अब बारी है इसे 'क्रीमी' बनाने की। इसके लिए काजू का पेस्ट और फेंटा हुआ दही कड़ाही में डालें। ध्यान रहे, दही डालते समय आंच धीमी रखें और लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें। जब मसाला किनारों से तेल छोड़ने लगे, तो समझ जाइए कि आपका बेस तैयार है।