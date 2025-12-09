Language
    सर्दियों में इस रेसिपी से तैयार करें बथुए का रायता, स्वाद ऐसा कि कटोरी भर-भर के खाएंगे आप

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:25 PM (IST)

    बथुए का रायता सिर्फ एक साइड डिश नहीं, बल्कि भारतीय सर्दियों की जान है। जी हां, बथुआ, जो सिर्फ इसी मौसम में मिलता है, स्वाद में तो लाजवाब होता ही है, स ...और पढ़ें

    Hero Image

    बथुए का रायता बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की गुनगुनी धूप हो और खाने की मेज पर गरमा-गरम आलू के परांठे हों... लेकिन जरा रुकिए, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ कमी है? जी हां, वह कमी पूरी करता है बथुए का रायता (Bathua Raita)।

    अक्सर हम सर्दियों में दही खाने से कतराते हैं, लेकिन बथुआ एक ऐसी जादुई सब्जी है जिसकी तासीर गर्म होती है। जब यह दही के साथ मिलता है, तो न केवल स्वाद का धमाका होता है, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए 'अमृत' बन जाता है। वैसे तो रायता बनाना सबको आता है, लेकिन इस रेसिपी का राज है इसका 'स्पेशल तड़का'। आइए जानते हैं।

    How to make Bathua Raita

    (Image Source: AI-Generated) 

    बथुए का रायता बनाने के लिए सामग्री

    • बथुआ: 250 ग्राम (डंठल हटाकर, सिर्फ पत्तियां)
    • दही: 2 कप (ताजा और गाढ़ा)
    • हरी मिर्च: 1-2 (बारीक कटी हुई)
    • भुना हुआ जीरा पाउडर: 1 छोटा चम्मच
    • काला नमक: स्वादानुसार
    • सादा नमक: स्वादानुसार
    • लाल मिर्च पाउडर: एक चुटकी (ऑप्शनल)
    • सरसों का तेल: 1 बड़ा चम्मच (यही असली स्वाद देगा)
    • जीरा: आधा छोटा चम्मच
    • हींग: 1 चुटकी
    • लहसुन: 2-3 कलियां (बारीक कटी हुई)

    बथुए का रायता बनाने की विधि

    • सबसे पहले बथुए की पत्तियों को पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। अब एक बर्तन में थोड़ा पानी लें और बथुए को 5-7 मिनट तक उबालें जब तक कि वह नरम न हो जाए।
    • उबालने के बाद बथुए का पानी छान लें और उसे ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे मिक्सी में दरदरा पीस लें। बिल्कुल बारीक पेस्ट न बनाएं, थोड़ा रेशा मुंह में आए तो स्वाद अच्छा लगता है।
    • दही का जादू एक बड़े कटोरे में दही लें और उसे व्हिस्क या रई से अच्छी तरह फेंट लें ताकि वह एकदम क्रीम जैसा हो जाए। अब इसमें पिसा हुआ बथुआ, कटी हुई हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें।
    • इसके बाद एक छोटे तड़का पैन में सरसों का तेल गर्म करें। जब तेल से हल्का धुआं उठने लगे, तो गैस धीमी करें और उसमें जीरा और हींग डालें।
    • अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालें और सुनहरा होने तक भूनें। इस गरमा-गरम तड़के को तुरंत रायते के ऊपर डालें और कटोरे को 2 मिनट के लिए प्लेट से ढक दें।
    • ढकने से हींग और लहसुन की सोंधी खुशबू रायते के अंदर समा जाएगी। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएं और हल्के हाथ से मिलाएं।
    • बस, फिर तैयार है आपका सुपर टेस्टी बथुए का रायता। इसे गरमा-गरम पराठे, पुलाव या दाल-चावल के साथ परोसें। यकीन मानिए, इसका स्वाद ऐसा है कि पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं।

