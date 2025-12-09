सर्दियों में इस रेसिपी से तैयार करें बथुए का रायता, स्वाद ऐसा कि कटोरी भर-भर के खाएंगे आप

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की गुनगुनी धूप हो और खाने की मेज पर गरमा-गरम आलू के परांठे हों... लेकिन जरा रुकिए, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ कमी है? जी हां, वह कमी पूरी करता है बथुए का रायता (Bathua Raita)।

अक्सर हम सर्दियों में दही खाने से कतराते हैं, लेकिन बथुआ एक ऐसी जादुई सब्जी है जिसकी तासीर गर्म होती है। जब यह दही के साथ मिलता है, तो न केवल स्वाद का धमाका होता है, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए 'अमृत' बन जाता है। वैसे तो रायता बनाना सबको आता है, लेकिन इस रेसिपी का राज है इसका 'स्पेशल तड़का'। आइए जानते हैं।