    क्या आपने खाया है आलू का अचार? स्वाद ऐसा कि सब्जी की भी नहीं पड़ेगी जरूरत; नोट कर लें बनाने का तरीका

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:39 PM (IST)

    अचार खाने का स्वाद बढ़ाता है और पाचन में मदद करता है। आम और नींबू के अचार के अलावा, आलू का अचार (Potato Pickle) भी स्वादिष्ट होता है, जो बिहार और नेपा ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैसे बनाएं टेस्टी आलू का अचार? (AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किसी भी खाने के साथ थोड़ा-सा अचार मिल जाए, तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। दरअसल, अचार का खट्टा स्वाद न सिर्फ खाने को लजीज बनाता है, बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है। इसलिए सदियों से हमारे पूर्वज खाने के साथ अचार को शामिल करते आए हैं। 

    ऐसे में आम या नींबू का अचार काफी मशहूर है। सर्दी के मौसम में लोग आंवले या गाजर का अचार भी खूब पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप आलू का अचार (Aaloo Ka Achar) भी बना सकते हैं? जी हां, आलू का भी अचार बनता है और यह स्वाद में लाजवाब होता है। बिहार और नेपाल में इसे खूब खाया जाता है। अगर आप भी आलू का अचार ट्राई करना चाहते हैं, तो यहां पढ़ें इसकी पूरी रेसिपी। 

    सामग्री

    • उबले हुए आलू- 4 से 5 (मध्यम आकार के)
    • सरसों का तेल- लगभग 1/4 कप
    • राई/सरसों के दाने- 1 चम्मच
    • मेथी दाना- 1/2 चम्मच
    • सौंफ- 1 चम्मच
    • हल्दी पाउडर- 1/2 चम्मच
    • लाल मिर्च पाउडर- 1 से 1.5 चम्मच (या स्वादानुसार)
    • अमचूर पाउडर- 1 चम्मच
    • नमक- स्वादानुसार
    • हींग- 1 चुटकी
    • सिरका- 1 चम्मच
    Aaloo ka achar
     
    (AI Generated Image)

    बनाने का तरीका

    • सबसे पहले आलू को उबाल लें, उन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर छीलकर मध्यम आकार के चौकोर टुकड़ों में काट लें।
    • अब एक सूखे पैन में राई/सरसों के दाने, मेथी दाना और सौंफ को धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि उनसे अच्छी खुशबू न आने लगे। फिर इन्हें ठंडा करके दरदरा पीस लें।
    • इसके बाद एक कड़ाही में सरसों का तेल डालें और धुआं निकलने तक तेज गरम करें। इसके बाद, गैस बंद करके तेल को थोड़ा ठंडा होने दें।
    • जब तेल हल्का गरम हो, तो उसमें सबसे पहले हींग, फिर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। तेल की गरमी से मसाले भुन जाएंगे। ध्यान रखें कि तेल बहुत ज्यादा गर्म न हो।
    • अब कटे हुए आलू के टुकड़ों को एक बड़े बर्तन में लें। इसमें पिसे हुए दरदरे मसाले, अमचूर पाउडर, नमक और सिरका डालें।
    • अब तैयार गरम मसाले वाला तेल आलू के ऊपर डालें। हल्के हाथों से सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं ताकि मसाला हर आलू के टुकड़े पर ठीक से लग जाए।
    • आपका स्वादिष्ट आलू का अचार तुरंत खाने के लिए तैयार है। इसे एक सूखे, एयरटाइट जार में रखें।
     