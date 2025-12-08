क्या आपने खाया है आलू का अचार? स्वाद ऐसा कि सब्जी की भी नहीं पड़ेगी जरूरत; नोट कर लें बनाने का तरीका

लाल मिर्च पाउडर- 1 से 1.5 चम्मच (या स्वादानुसार)

उबले हुए आलू- 4 से 5 (मध्यम आकार के)

सबसे पहले आलू को उबाल लें, उन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर छीलकर मध्यम आकार के चौकोर टुकड़ों में काट लें।

अब एक सूखे पैन में राई/सरसों के दाने, मेथी दाना और सौंफ को धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि उनसे अच्छी खुशबू न आने लगे। फिर इन्हें ठंडा करके दरदरा पीस लें।

इसके बाद एक कड़ाही में सरसों का तेल डालें और धुआं निकलने तक तेज गरम करें। इसके बाद, गैस बंद करके तेल को थोड़ा ठंडा होने दें।

जब तेल हल्का गरम हो, तो उसमें सबसे पहले हींग, फिर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। तेल की गरमी से मसाले भुन जाएंगे। ध्यान रखें कि तेल बहुत ज्यादा गर्म न हो।

अब कटे हुए आलू के टुकड़ों को एक बड़े बर्तन में लें। इसमें पिसे हुए दरदरे मसाले, अमचूर पाउडर, नमक और सिरका डालें।

अब तैयार गरम मसाले वाला तेल आलू के ऊपर डालें। हल्के हाथों से सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं ताकि मसाला हर आलू के टुकड़े पर ठीक से लग जाए।