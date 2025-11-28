Language
    मिनटों में तैयार करें मूली का सबसे स्वादिष्ट और चटपटा अचार, बोरिंग खाने का भी दोगुना हो जाएगा मजा

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    मूली का नाम सुनते ही कई लोग नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूली का अचार इतना मजेदार बन सकता है कि यह आपके बोरिंग खाने का भी मजा दोगुना कर देगा? जी हां, यह अचार न सिर्फ चटपटा होता है, बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है। आज हम आपको मिनटों में तैयार होने वाले मूली के सबसे स्वादिष्ट और झटपट अचार की रेसिपी बताने जा रहे हैं।

    Hero Image

    मूली का अचार बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मूली के अचार को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले, 2 मध्यम आकार की मूली को अच्छी तरह से धोकर छील लें। अब इन्हें छोटे और पतले टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो इन्हें लंबा या गोल, अपनी पसंद के आकार में काट सकते हैं। इसके बाद, कटे हुए मूली के टुकड़ों को एक साफ कपड़े पर 1-2 घंटे के लिए धूप में या पंखे के नीचे सुखा दें। ऐसा करने से मूली का एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, जिससे अचार ज्यादा दिनों तक खराब नहीं होता और क्रिस्पी बना रहता है।

    Mooli ka achar recipe

    (Image Source: AI-Generated)

    मूली का अचार बनाने के लिए सामग्री

    अचार का असली स्वाद उसके मसाले में छिपा होता है। इस अचार को सुपर-चटपटा बनाने के लिए हमें चाहिए:

    • 1 चम्मच सरसों का तेल
    • 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर
    • 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर (आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं)
    • 1/2 चम्मच धनिया पाउडर
    • 1/4 चम्मच हींग
    • स्वादानुसार नमक

    इसके अलावा, अचार को खट्टा-तीखा स्वाद देने के लिए 1 चम्मच सिरका डालना न भूलें। अगर सिरका नहीं है, तो नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

    मूली का अचार बनाने की विधि

    सबसे पहले एक कड़ाही में सरसों का तेल डालकर हल्का गर्म करें। तेल के गर्म होते ही, इसमें हींग डालकर तुरंत गैस बंद कर दें। अब इस गर्म तेल में कटे हुए मूली के टुकड़े डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद, ऊपर बताए गए सभी मसाले- हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक- डालकर मूली को मसालों के साथ अच्छे से टॉस करें। आखिरी में, सिरका या नींबू का रस डालकर एक बार और मिलाएं। बस, आपका स्वादिष्ट और चटपटा मूली का अचार मिनटों में तैयार है।

    इस अचार को तुरंत खाने के लिए परोसा जा सकता है। यह गरमा गरम पराठे, दाल-चावल या किसी भी सब्जी के साथ मिलकर आपके खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देगा। अगर आप इसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो इसे एक एयर टाइट कांच के जार में भरकर रखें। यह अचार फ्रिज में रखने पर 8 से 10 दिनों तक एकदम ताजा और कुरकुरा बना रहता है।

