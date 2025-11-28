मिनटों में तैयार करें मूली का सबसे स्वादिष्ट और चटपटा अचार, बोरिंग खाने का भी दोगुना हो जाएगा मजा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मूली के अचार को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले, 2 मध्यम आकार की मूली को अच्छी तरह से धोकर छील लें। अब इन्हें छोटे और पतले टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो इन्हें लंबा या गोल, अपनी पसंद के आकार में काट सकते हैं। इसके बाद, कटे हुए मूली के टुकड़ों को एक साफ कपड़े पर 1-2 घंटे के लिए धूप में या पंखे के नीचे सुखा दें। ऐसा करने से मूली का एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, जिससे अचार ज्यादा दिनों तक खराब नहीं होता और क्रिस्पी बना रहता है।

(Image Source: AI-Generated) मूली का अचार बनाने के लिए सामग्री अचार का असली स्वाद उसके मसाले में छिपा होता है। इस अचार को सुपर-चटपटा बनाने के लिए हमें चाहिए: 1 चम्मच सरसों का तेल

1/2 चम्मच हल्दी पाउडर

1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर (आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं)

1/2 चम्मच धनिया पाउडर

1/4 चम्मच हींग

स्वादानुसार नमक इसके अलावा, अचार को खट्टा-तीखा स्वाद देने के लिए 1 चम्मच सिरका डालना न भूलें। अगर सिरका नहीं है, तो नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

मूली का अचार बनाने की विधि सबसे पहले एक कड़ाही में सरसों का तेल डालकर हल्का गर्म करें। तेल के गर्म होते ही, इसमें हींग डालकर तुरंत गैस बंद कर दें। अब इस गर्म तेल में कटे हुए मूली के टुकड़े डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद, ऊपर बताए गए सभी मसाले- हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक- डालकर मूली को मसालों के साथ अच्छे से टॉस करें। आखिरी में, सिरका या नींबू का रस डालकर एक बार और मिलाएं। बस, आपका स्वादिष्ट और चटपटा मूली का अचार मिनटों में तैयार है।