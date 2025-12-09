Language
    घर पर आसानी से बनाएं रेस्टोरेंट जैसी क्रीमी ‘मशरूम मटर मलाई’, डिनर का मजा हो जाएगा दोगुना

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:57 PM (IST)

    कैसे बनाएं मशरूम मटर मलाई? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में खाने-पीने का अपना अगल मजा होता है। इस सीजन में कई ऐसी डिशेज बनाई जाती हैं, जो हेल्दी भी होती हैं और स्वाद में भी लाजवाब होती हैं।

    ऐसी ही एक डिश है मशरूम मटर मलाई। मशरूम और मटर को मलाई की थिक ग्रेवी में इस डिश को बनाया जाता है। चावल, पराठे या रोटी के साथ यह सब्जी बेहद स्वादिष्ट लगती है। आइए जानें मशरूम मटर मलाई बनाने की आसान रेसिपी। 

    सामग्री

    आपको 200 ग्राम कटे हुए मशरूम, 1 कप हरे मटर (ताज़े या फ्रोज़न), और आधा कप ताजी मलाई चाहिए होगी। ग्रेवी के लिए, 1 मध्यम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 मध्यम टमाटर की प्यूरी, और 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट तैयार रखें।

    मसालों में आपको ½ छोटा चम्मच जीरा, ¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, ½ छोटा चम्मच गरम मसाला, और ½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर (या स्वादानुसार) चाहिए। साथ ही, स्वादानुसार नमक, 2 बड़े चम्मच तेल/घी, 1 चम्मच कसूरी मेथी, और गार्निश के लिए हरा धनिया भी जरूरी है। आप 1-2 हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

    बनाने की विधि

    • सबसे पहले, एक कड़ाही में तेल या घी गरम करें। जब तेल गरम हो जाए, तो इसमें जीरा डालें और इसे चटकने दें। अब बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर एक मिनट तक भूनें ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए।
    • अब टमाटर की प्यूरी और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिश्रण को तब तक भूनें जब तक तेल ग्रेवी से अलग न होने लगे। इन मसालों को अच्छी तरह भूनना जरूरी है, ताकि ग्रेवी का स्वाद और बेहतर हो सके।
    • भुनी हुई ग्रेवी में हरे मटर डालें। यदि आप ताजे मटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें पहले हल्का उबाल लें। अब मटर के बाद कटे हुए मशरूम डालें और मसालों के साथ 2-3 मिनट तक भूनें।
    • अब लगभग आधा कप पानी डालें और कड़ाही को ढक दें। सब्जी को धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक या मटर और मशरूम के पूरी तरह नरम हो जाने तक पकाएं।
    • जब सब्जी पक जाए, तो इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी को हथेली से मसलकर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद आंच बिल्कुल धीमी कर दें और ताजी मलाई डालें। क्रीम डालने के बाद, इसे हल्के हाथ से मिलाएं और केवल 1-2 मिनट तक ही पकाएं, क्योंकि ज्यादा पकाने से क्रीम फट सकती है। अब गैस बंद कर दें और कटे हुए हरे धनिये से गार्निश करें।
    • आपकी स्वादिष्ट मशरूम मटर मलाई तैयार है। इसे पराठे, रोटी या चावल के साथ गरमा गरम परोसें।
     