घर पर आसानी से बनाएं रेस्टोरेंट जैसी क्रीमी ‘मशरूम मटर मलाई’, डिनर का मजा हो जाएगा दोगुना

सबसे पहले, एक कड़ाही में तेल या घी गरम करें। जब तेल गरम हो जाए, तो इसमें जीरा डालें और इसे चटकने दें। अब बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर एक मिनट तक भूनें ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए।

अब टमाटर की प्यूरी और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिश्रण को तब तक भूनें जब तक तेल ग्रेवी से अलग न होने लगे। इन मसालों को अच्छी तरह भूनना जरूरी है, ताकि ग्रेवी का स्वाद और बेहतर हो सके।

भुनी हुई ग्रेवी में हरे मटर डालें। यदि आप ताजे मटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें पहले हल्का उबाल लें। अब मटर के बाद कटे हुए मशरूम डालें और मसालों के साथ 2-3 मिनट तक भूनें।

अब लगभग आधा कप पानी डालें और कड़ाही को ढक दें। सब्जी को धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक या मटर और मशरूम के पूरी तरह नरम हो जाने तक पकाएं।

जब सब्जी पक जाए, तो इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी को हथेली से मसलकर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद आंच बिल्कुल धीमी कर दें और ताजी मलाई डालें। क्रीम डालने के बाद, इसे हल्के हाथ से मिलाएं और केवल 1-2 मिनट तक ही पकाएं, क्योंकि ज्यादा पकाने से क्रीम फट सकती है। अब गैस बंद कर दें और कटे हुए हरे धनिये से गार्निश करें।