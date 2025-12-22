केक नहीं, इस क्रिसमस घर पर बनाएं इंस्टेंट चॉकलेट बर्फी; रेसिपी भी है एकदम आसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमस की खुशियों में मिठास घोलने के लिए चॉकलेट बर्फी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यह दिखने में जितनी शानदार लगती है, बनाने में उतनी ही आसान है। आइए जानते हैं इसकी झटपट वाली रेसिपी।

इंस्टेंट चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए जरूरी सामग्री

मावा या मिल्क पाउडर: 2 कप

चीनी (पिसी हुई): आधा कप (स्वाद अनुसार)

कोको पाउडर: 3-4 बड़े चम्मच

दूध: आधा कप

देसी घी: 2 बड़े चम्मच

इलायची पाउडर: आधा छोटा चम्मच (खुशबू के लिए)

बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स: सजावट के लिए (काजू, बादाम या पिस्ता)

इंस्टेंट चॉकलेट बर्फी बनाने की विधि

सबसे पहले एक भारी तले वाली कड़ाही लें और उसमें घी गर्म करें। अब इसमें दूध और मिल्क पाउडर (या मावा) डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रहे कि इसमें गुठलियां न पड़ें। इसे धीमी आंच पर तब तक चलाएं जब तक यह गाढ़ा न होने लगे।

जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर डालें। चीनी घुलने के बाद मिश्रण फिर से थोड़ा ढीला होगा, इसे लगातार चलाते रहें जब तक कि यह कड़ाही के किनारे न छोड़ने लगे।

अब इस मिश्रण को दो हिस्सों में बांट लें। एक हिस्से को सफेद ही रहने दें और दूसरे हिस्से में कोको पाउडर मिला दें। कोको पाउडर वाले हिस्से को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि वह पूरी तरह चॉकलेटी हो जाए।

एक थाली या ट्रे को घी लगाकर चिकना कर लें। सबसे पहले सफेद वाला हिस्सा फैलाएं और उसके ऊपर चॉकलेट वाला मिश्रण डालकर बराबर कर दें। आप चाहें तो ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम या पिस्ता छिड़क सकते हैं।

इसे 1-2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें (जल्दी हो तो फ्रिज में रख दें)। जब यह अच्छे से जम जाए, तो इसे मनचाहे आकार में काट लें।

क्यों खास है यह चॉकलेट बर्फी?

यह बर्फी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके पास ओवन नहीं है या जो केक बेकिंग के झंझट से बचना चाहते हैं। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी होता है और कोको पाउडर की वजह से इसमें बिल्कुल डार्क चॉकलेट जैसा स्वाद आता है। इस क्रिसमस, जब आप इसे सर्व करेंगे, तो यकीन मानिए कोई पहचान नहीं पाएगा कि इसे आपने घर पर इतनी जल्दी बनाया है।