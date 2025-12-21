Language
    सर्दियों में रोज खाएं गोंद के लड्डू, थकान-कमजोरी होगी दूर; नोट करें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:22 PM (IST)

    जैसे ही उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, घरों की रसोई से एक खास खुशबू आने लगती है- वह है भुने हुए आटे और देसी घी में लिपटे गोंद के लड्डू की। प ...और पढ़ें

    इस सीक्रेट रेसिपी से बनाएं बाजार से भी टेस्टी गोंद के लड्डू (Image Credit: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो एक गोंद का लड्डू और एक गिलास गर्म दूध आपकी दिनभर की थकान मिटाने के लिए काफी है। आइए जानते हैं ये सेहत के लिए क्यों जरूरी हैं और इसे बनाने की सबसे आसान विधि क्या है।

    गोंद के लड्डू ही क्यों? इसके जादुई फायदे

    • एनर्जी का बूस्टर: इसमें मौजूद गोंद, घी और ड्राई फ्रूट्स शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं।

    • जोड़ों के दर्द में राहत: गोंद हड्डियों को मजबूती देता है और लुब्रिकेशन बढ़ाता है, जिससे सर्दियों में होने वाले कमर और घुटनों के दर्द में आराम मिलता है।

    • इम्यूनिटी बढ़ाए: यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जिससे आप सर्दी-खांसी जैसी मौसमी बीमारियों से बचे रहते हैं।

    • न्यू मदर्स के लिए फायदेमंद: डिलीवरी के बाद महिलाओं की कमजोरी दूर करने के लिए यह सबसे बेहतरीन आहार माना जाता है।

    गोंद के लड्डू बनाने के लिए सामग्री

    • खाने वाला गोंद: 100 ग्राम
    • गेहूं का आटा: 500 ग्राम
    • देसी घी: 300-400 ग्राम
    • गुड़ या बुरा (चीनी): 300 ग्राम (स्वाद अनुसार)
    • मिक्स ड्राई फ्रूट्स: बादाम, काजू, अखरोट (बारीक कटे हुए)
    • इलायची पाउडर: 1 चम्मच

    गोंद के लड्डू बनाने की विधि

    • सबसे पहले एक भारी कड़ाही में घी गर्म करें। अब थोड़े-थोड़े गोंद डालकर धीमी आंच पर तलें। गोंद पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगा। इसे निकालकर एक प्लेट में रखें और ठंडा होने पर हल्का सा कूट लें या कटोरी से दबाकर चूरा कर लें।
    • इसके बाद, बचे हुए घी में गेहूं का आटा डालें। इसे धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि इसका रंग हल्का भूरा न हो जाए और अच्छी खुशबू न आने लगे। ध्यान रहे, आंच तेज न करें वरना आटा जल सकता है।
    • जब आटा भुन जाए, तो इसमें बारीक कटे हुए मेवे डाल दें ताकि वे भी गर्म आटे के साथ हल्के रोस्ट हो जाएं। अब गैस बंद कर दें और इसमें तैयार किया हुआ गोंद और इलायची पाउडर मिला दें।
    • मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें (इतना कि आप इसे हाथ से छू सकें)। अब इसमें गुड़ का पाउडर या बुरा मिलाएं। गरम आटे में मीठा डालने से वह पिघल सकता है, इसलिए हल्का ठंडा करना जरूरी है।
    • अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और छोटे-छोटे गोल लड्डू बना लें। आपके सेहतमंद गोंद के लड्डू तैयार हैं।
    • प्रो टिप: अगर लड्डू बांधने में दिक्कत हो रही हो, तो एक-दो चम्मच गरम देसी घी ऊपर से और डाल दें, इससे बाइंडिंग आसान हो जाएगी।

    इन लड्डुओं को आप एक कांच के जार में भरकर एक-दो महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

