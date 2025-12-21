सर्दियों में रोज खाएं गोंद के लड्डू, थकान-कमजोरी होगी दूर; नोट करें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो एक गोंद का लड्डू और एक गिलास गर्म दूध आपकी दिनभर की थकान मिटाने के लिए काफी है। आइए जानते हैं ये सेहत के लिए क्यों जरूरी हैं और इसे बनाने की सबसे आसान विधि क्या है।