    डाइट पर हैं? तो बिना गिल्ट के खाएं ये कुरकुरी ओट्स-मूंगदाल टिक्की, घंटों तक रखेंगी पेट को भरा

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:40 AM (IST)

    अगर आप हेल्दी और टेस्टी स्नैक की तलाश में हैं, तो ओट्स मूंगदाल टिक्की एक बेस्ट ऑप्शन  है। यह टिक्की फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होती है जो वेट लॉस करने ...और पढ़ें

    ओट्स मूंगदाल टिक्की: दो आसान रेसिपी से बनाएं हेल्दी नाश्ता (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप कुछ ऐसा हेल्दी खाना चाहती हैं जो टेस्टी भी हो और पेट भरने वाला भी, तो ओट्स मूंगदाल टिक्की एक बेस्ट ऑप्शन है। ओट्स में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वहीं मूंगदाल प्रोटीन और आयरन से भरपूर होती है।

    इन दोनों को मिलाकर बनाई गई टिक्की न सिर्फ वेट कंट्रोल करने में मदद करती है, बल्कि यह पेट के लिए हल्की और पचने में आसान भी होती है।  इसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम की चाय के साथ या बच्चों के टिफिन में भी रख सकती हैं। आइए जानते हैं इसकी दो अलग-अलग लेकिन बेहद आसान रेसिपीज के बारे में-

    पैन फ्राई ओट्स मूंगदाल टिक्की (कम तेल में बनी टेस्टी टिक्की)

    सामग्री

    • मूंगदाल – ½ कप (4 घंटे भीगी हुई)
    • ओट्स – ½ कप (थोड़े दरदरे पीसे हुए)
    • प्याज – 1 (बारीक कटा हुआ)
    • गाजर – 1 (कद्दूकस की हुई)
    • अदरक – 1 इंच का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)
    • हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी हुई)
    • धनिया पत्ती – 2 टेबल स्पून
    • नमक, हल्दी, लाल मिर्च – स्वादानुसार
    • तेल – 1–2 टेबल स्पून

    बनाने का तरीका

    मूंगदाल को पीसकर दरदरा पेस्ट बना लें। अब इसमें ओट्स, सब्जियां, मसाले और हरा धनिया मिलाकर मिक्स करें । इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर गाढ़ा और बाइंडिंग वाला मिक्सचर बनाएं। इसे हाथ से टिक्की का आकार दें। नॉन-स्टिक तवे पर हल्का तेल डालें और टिक्कियों को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकें। इन्हें आप हरी चटनी या दही के साथ सर्व कर सकते हैं।

    बेक्ड ओट्स मूंगदाल टिक्की (बिना तेल की हेल्दी रेसिपी)

    सामग्री

    • मूंगदाल – ½ कप (उबली हुई)
    • ओट्स – ½ कप
    • मिक्स सब्जियां – ½ कप (गाजर, शिमला मिर्च, मटर आदि)
    • अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट – 1 टीस्पून
    • नींबू का रस – 1 टीस्पून
    • नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर – स्वादानुसार
    • हरा धनिया – 1 टेबल स्पून

    बनाने का तरीका

    सभी सामग्री को मिलाकर टिक्की का मिक्सचर तैयार करें। हाथ से टिक्कियां बनाकर बेकिंग ट्रे पर रखें। पहले से गरम ओवन में 180°C पर 20–25 मिनट तक बेक करें जब तक टिक्कियां क्रिस्पी और गोल्डन न हो जाएं। बिना तेल वाली ये टिक्कियां खासतौर पर फिटनेस पसंद लोगों के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं।

    इन दोनों रेसिपीज को आप अपनी सुविधानुसार बदल सकती हैं, जैसे सब्जियों में वैरायटी जोड़कर या मसाले कम-ज्यादा करके। ये टिक्कियां हेल्दी खाने की शुरुआत के लिए एक स्वादिष्ट कदम हैं।