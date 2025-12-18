Language
    शाम की ठिठुरन दूर करेगा एक कप टमाटर सूप; जानें वो सीक्रेट रेसिपी जो बढ़ा देगी आपका जायका

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:27 PM (IST)

    सर्दियों में बनाएं स्वादिष्ट और सेहतमंद टमाटर का सूप (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड का मौसम सिर्फ ठंडी हवाओं में ठिठुरने का मौसम नहीं है, बल्कि गर्मागरम, चटपटे और हेल्दी खाने-पीने का मौसम भी होता है। ऐसे में कुछ ऐसा चाहिए जो टेस्टी भी हो और सेहत के लिए फायदेमंद भी। ऐसे मौसम में अगर आप कुछ हल्का, गरम और पोषण से भरपूर पीना चाहते हैं, तो टमाटर का सूप एक बेहतरीन ऑप्शन है।

    टमाटर में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और लाइकोपीन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो न सिर्फ इम्युनिटी को मजबूत बनाते हैं, बल्कि स्किन, बाल और दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए जानें टमाटर सूप की दो आसान और टेस्टी रेसिपी के बारे में, जिसमें से एक देसी मसालेदार फ्लेवर में है और दूसरी क्रीमी सूप जैसी टेक्सचर में-

    देसी मसालेदार टमाटर सूप 

    इंग्रीडिएंट्स 

    • 4 बड़े टमाटर (कटे हुए)
    • 4-5 लहसुन की कलियां
    • 1 टुकड़ा अदरक
    • 1 हरी मिर्च
    • 1 चम्मच घी
    • 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर
    • 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च
    • 1 चुटकी हींग
    • स्वादानुसार नमक
    • थोड़ा गुड़ (स्वाद बैलेंस करने के लिए)
    • ताजा कटा हरा धनिया

    बनाने की विधि

    टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ उबाल लें। ठंडा होने पर इन्हें मिक्सी में पीस लें और छलनी से छान लें। अब एक पैन में घी गर्म करें, उसमें हींग डालें और फिर टमाटर का पेस्ट डालें। इसमें नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च और थोड़ा सा गुड़ डालें। इसे 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। ऊपर से हरा धनिया डालें और गरमा-गरम परोसें। ये सूप न सिर्फ टेस्ट बढ़ाता है, बल्कि सर्दी-खांसी से भी राहत देता है।

    क्रीमी टमाटर सूप (माइल्ड वर्जन)

    इंग्रीडिएंट्स 

    • 4 टमाटर
    • 1 छोटा प्याज
    • 2-3 लहसुन की कलियां
    • 1 तेजपत्ता, 1 लौंग
    • 1 चम्मच मक्खन
    • 1/2 कप दूध या फ्रेश क्रीम
    • नमक और काली मिर्च स्वादानुसार

    बनाने की विधि

    टमाटर, प्याज, लहसुन, तेजपत्ता और लौंग को पानी में उबाल लें। फिर उन्हें ब्लेंड करें और छान लें। अब पैन में मक्खन गरम करें, उसमें यह तैयार मिक्सचर डालें। इसमें नमक, काली मिर्च और दूध या क्रीम डालें। 3-4 मिनट उबालने के बाद यह क्रीमी, सॉफ्ट और बच्चों के लिए भी परफेक्ट सूप बनकर तैयार है।

    ठंड के मौसम में टमाटर सूप न सिर्फ टेस्ट का मजा देता है, बल्कि हेल्थ को भी बूस्ट करता है। मसालेदार हो या क्रीमी, दोनों रेसिपी आसान, टेस्टी और शरीर को अंदर से गर्म रखने वाली हैं, तो इस विंटर सीजन इन रेसिपीज को जरूर ट्राई करें।