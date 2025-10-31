Language
    भीगी हुई लौंग में छिपा है सेहत का खजाना, रोजाना सुबह खाने से मिलेगा कई बीमारियों छुटकारा

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    लौंग, जो सदियों से मसाले के रूप में इस्तेमाल होता आ रहा है, सेहत के लिए भी बहुत गुणकारी है। रातभर पानी में भींगे लौंग का सुबह खाली पेट सेवन करने से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है, सर्दी-खांसी में आराम मिलता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह डायबिटीज को नियंत्रित करने, दांतों की रक्षा करने, जोड़ों के दर्द को कम करने और त्वचा को निखारने में भी सहायक है।

    भीगे लौंग के अद्भुत फायदे: बीमारियों से पाएं छुटकारा (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किचन में लौंग को मसाले के रूप में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह छोटा-सा मसाला हमारी सेहत के लिए कितनी बड़ी औषधि है। लौंग में पाए जाने वाले यूजेनॉल,एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण इसे एक प्राकृतिक औषधि का रूप देते हैं।

    अगर आप लौंग को रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट उसका सेवन करें, तो इसके औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं और यह शरीर पर जल्दी और गहराई से असर करता है। भींगे हुए लौंग का नियमित सेवन शरीर की कई समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। तो आईए जानते हैं इनके फायदों के बारे में-

    डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाए

    भीगा हुआ लौंग पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह गैस, अपच, पेट फूलना और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करताहै। इसमें मौजूद कार्मिनेटिव गुण पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं।

    सर्दी-खांसी और गले की खराश से राहत

    लौंग की तासीर गर्म होती है और इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण सांस की नली को साफ करने में मदद करते हैं। भींगे हुए लौंग को चबाने या उसका पानी पीने से गले की खराश, खांसी और जुकाम में तेजी से आराम मिलता है।

    इम्यून सिस्टम को करे मजबूत

    लौंग में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। रोज सुबह इसका सेवन करने से वायरल संक्रमण से भी सुरक्षा मिलती है।

    डायबिटीज को नियंत्रण में रखे

    शोध के अनुसार, लौंग ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक होता है। डायबिटिक मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते वे इसे डॉक्टर की सलाह से लें।

    दांत और मसूड़ों की रक्षा

    भीगे हुए लौंग को चबाने से दांत दर्द, मसूड़ों की सूजन और सांस की दुर्गंध से राहत मिलती है। इसका एंटीसेप्टिक प्रभाव मुंह के बैक्टीरिया को भी खत्म करता है।

    जोड़ों के दर्द और सूजन में लाभकारी

    लौंग के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करते हैं। गठिया रोग से पीड़ित लोगों को इससे काफी आराम मिल सकता है।

    स्किन और बालों के लिए उपयोगी

    लौंग का पानी त्वचा से टॉक्सिन्स निकालता है, जिससे चेहरे पर निखार आता है और मुंहासे कम होते हैं। यह बालों के झड़ने की समस्या को भी नियंत्रित करता है।

    भीगा हुआ लौंग आयुर्वेदिक दृष्टि से काफी पावरफुल औषधि की तरह है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर आप कई स्वास्थ्य समस्याओं से न सिर्फ बचाव कर सकते हैं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।

    Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें