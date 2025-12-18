दो मिनट की मेहनत, लेकिन घंटों तक एनर्जी; ब्रेकफास्ट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ओट्स-बनाना स्मूदी
सुबह का नाश्ता हेल्दी और पौष्टिक तो होना ही चाहिए। ऐसे में ओट्स और केले से बनी स्मूदी एक बेस्ट ऑप्शन है, जो झटपट बनने के साथ शरीर को जरूरी पोषण भी देत ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागती हुई स्ट्रेसफुल लाइफ में सुबह का नाश्ता हेल्दी और पौष्टिक होना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग समय की कमी के कारण या तो नाश्ता छोड़ देते हैं या फिर क्विक लेकिन अनहेल्दी ऑप्शन चुन लेते हैं। ऐसे में ओट्स और केले से बनी स्मूदी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है।
यह न केवल झटपट बनती है, बल्कि पोषण से भरपूर भी होती है। ओट्स में मौजूद फाइबर और केले के विटामिन्स व मिनरल्स मिलकर शरीर को एनर्जी देते हैं और दिनभर एक्टिव रखते हैं।
ओट्स और केले की स्मूदी पीने के फायदे
- इंसटेंट एनर्जी का सोर्स- सुबह की शुरुआत में केले की नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। यह दिनभर थकान से बचाते हैं और काम में फोकस बढ़ाते हैं।
- पाचन के लिए फायदेमंद- ओट्स और केला दोनों ही डाइटरी फाइबर से भरपूर हैं। ये पाचन को सही रखते हैं, कब्ज की समस्या से राहत दिलाते हैं और पेट को हल्का व स्वस्थ महसूस कराते हैं।
- वजन मैनेजमेंट में मददगार- ओट्स धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती। केले की नेचुरल मिठास शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करती है, जिससे ओवरईटिंग से बचाव होता है और वजन कंट्रोल में रहता है।
- दिल की सेहत के लिए अच्छा- ओट्स में मौजूद बीटा-ग्लूकन बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है। वहीं केले में पोटैशियम भरपूर होता है, जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस करके हार्ट को स्वस्थ बनाए रखता है।
- स्किन और बालों के लिए लाभकारी- केले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं। ओट्स शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं, जिससे हेयर और स्किन दोनों ही हेल्दी और फ्रेश रहते हैं।
- इम्युनिटी बूस्टर- ओट्स और केले में मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स शरीर की इम्यून पावर को मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से इन्हें खाने से मौसमी इन्फेक्शन से बचाव होता है।
ओट्स और केले की स्मूदी बनाने की रेसिपी
सामग्री
- ½ कप ओट्स (हल्का भुना हुआ)
- 1 पका हुआ केला
- 1 कप दूध (नॉर्मल या बादाम दूध)
- 1 चम्मच शहद (ऑप्शनल)
- 3-4 बादाम/अखरोट
- 2-3 आइस क्यूब्स (ठंडी स्मूदी के लिए)
बनाने की विधि
इस स्मूदी को बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को हल्का भून लें जिससे स्वाद निखर आए।मिक्सर में केला, ओट्स, दूध, शहद और ड्राई फ्रूट्स डालकर ब्लेंड करें।ठंडा पसंद हो तो आइस क्यूब्स मिलाएं।स्मूद और क्रीमी टेक्सचर आने पर ग्लास में निकालकर सर्व करें।
