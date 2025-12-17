चाय के साथ लें गरमा-गरम 'खस्ता मटर कचौड़ी' का स्वाद, विंटर स्नैकिंग के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं

यह रेसिपी काफी सिंपल है और 30-40 मिनट में आप आराम से मटर की खस्ता कचौड़ियां बना सकते हैं। आइए जानें मटर की कचौड़ी बनाने की आसान रेसिपी।

मसाले- हींग, जीरा, सौंफ पाउडर (1 बड़ा चम्मच), धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर

सबसे पहले मैदा में नमक और तेल डालकर अच्छे से मिला लें। जब मैदा हाथों में बंधने लगे, तब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। इसे गीले कपड़े से ढककर 20 मिनट के लिए रख दें।

अब एक कढ़ाही में थोड़ा तेल गरम करें। इसमें हींग, जीरा और सौंफ पाउडर का तड़का लगाएं। अब अदरक-मिर्च का पेस्ट और दरदरे मटर डालकर भूनें। इसमें बेसन और बाकी सभी सूखे मसाले डालें।

इसे तब तक पकाना है जब तक मटर की नमी खत्म न हो जाए और खुशबू आने लगे। इसके बाद जब मिश्रण ठंडा हो जाए, तो इसकी छोटी-छोटी गोलियां बना लें।

अब मैदे की लोई लेकर उसे हाथों से फैलाएं। बीच में मटर की गोली रखें और चारों तरफ से आटे को समेटते हुए बंद कर दें। हथेलियों के बीच रखकर इसे हल्का सा दबाएं।