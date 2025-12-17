Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चाय के साथ लें गरमा-गरम 'खस्ता मटर कचौड़ी' का स्वाद, विंटर स्नैकिंग के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    सर्दियों के मौसम में चाय के साथ गरमा-गरम 'खस्ता मटर कचौड़ी' का स्वाद लेने का अपना ही मजा है। यह एक बेहतरीन विंटर स्नैकिंग विकल्प है। खस्ता मटर कचौड़ी ...और पढ़ें

    Hero Image

    फूली-फूली और कुरकुरी कचौड़ियां बनाने का आसान तरीका (AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हरी मटर की कचौड़ियां सर्दियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्नैक हैं। इनका स्वाद काफी लाजवाब लगता है और चाय के साथ तो इनका मजा और भी दोगुना हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी मटर की कचौड़ी का मजा लेना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी एकदम आसान रेसिपी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह रेसिपी काफी सिंपल है और 30-40 मिनट में आप आराम से मटर की खस्ता कचौड़ियां बना सकते हैं। आइए जानें मटर की कचौड़ी बनाने की आसान रेसिपी।  

    सामग्री

    आटे के लिए-

    • 2 कप मैदा
    • 1/4 कप तेल या घी (मोयने के लिए)
    • आधा छोटा चम्मच नमक
    • गूंथने के लिए गुनगुना पानी

    फिलिंग (मसाले) के लिए-

    • 2 कप दरदरे पिसे हुए हरे मटर
    • 2 बड़े चम्मच बेसन (मसाले को सूखा रखने के लिए)
    • 1 बड़ा चम्मच अदरक-मिर्च का पेस्ट
    • मसाले- हींग, जीरा, सौंफ पाउडर (1 बड़ा चम्मच), धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर
    • स्वादानुसार नमक और तलने के लिए तेल

    बनाने की विधि

    • सबसे पहले मैदा में नमक और तेल डालकर अच्छे से मिला लें। जब मैदा हाथों में बंधने लगे, तब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। इसे गीले कपड़े से ढककर 20 मिनट के लिए रख दें।
    • अब एक कढ़ाही में थोड़ा तेल गरम करें। इसमें हींग, जीरा और सौंफ पाउडर का तड़का लगाएं। अब अदरक-मिर्च का पेस्ट और दरदरे मटर डालकर भूनें। इसमें बेसन और बाकी सभी सूखे मसाले डालें। 
    • इसे तब तक पकाना है जब तक मटर की नमी खत्म न हो जाए और खुशबू आने लगे। इसके बाद जब मिश्रण ठंडा हो जाए, तो इसकी छोटी-छोटी गोलियां बना लें।
    • अब मैदे की लोई लेकर उसे हाथों से फैलाएं। बीच में मटर की गोली रखें और चारों तरफ से आटे को समेटते हुए बंद कर दें। हथेलियों के बीच रखकर इसे हल्का सा दबाएं।
    • अब कढ़ाई में तेल को हल्का गरम करें और कचौड़ियों को धीमी आंच पर डालें। जब वे अपने आप फूलकर ऊपर आ जाएं, तब आंच को थोड़ा बढ़ाएं और दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।

    इन बातों का रखें ध्यान

    • मटर को पीसते समय पानी बिल्कुल न डालें।
    • हलवाई जैसा स्वाद चाहिए तो सौंफ पाउडर थोड़ा ज्यादा डालें।
    • कचौड़ी को तेज आंच पर कभी न तलें, वरना वे खस्ता नहीं बनेंगी।