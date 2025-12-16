मोमोज भूल जाएंगे जब चखेंगे यूपी का यह 'देसी स्नैक', नोट करें दाल फरे बनाने की आसान रेसिपी
दाल के फरे, जिसे पिठा या दालपीठा भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक पारंपरिक और स्वादिष्ट डिश है। यह चावल के आटे और दाल की स्टफिंग से बनती है। इ ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दाल के फरे, जिन्हें पिठा या दालपीठा भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक पारंपरिक और स्वादिष्ट डिश है। ये चावल के आटे और दाल की स्टफिंग से बनाए जाते हैं। यह खाने में काफी लजीज होती है। इसलिए आपको इस डिश को एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। आइए जानें फरे बनाने की आसान रेसिपी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सामग्री
- चावल का आटा- 2 कप
- गरम पानी- लगभग 1.5 से 2 कप
- नमक- स्वादानुसार
- चना दाल- 1/2 कप
- उड़द दाल (बिना छिलके वाली)- 1/2 कप
- अदरक- 1 इंच टुकड़ा
- हरी मिर्च- 2-3 (स्वादानुसार)
- हींग- एक चुटकी
- जीरा- 1 छोटा चम्मच
- हल्दी पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
- नमक- स्वादानुसार
- हरा धनिया- बारीक कटा हुआ (2-3 बड़े चम्मच)
- घी/तेल- 2 बड़े चम्मच
बनाने की विधि
- सबसे पहला स्टेप है दाल की स्टफिंग तैयार करना। इसके लिए चना दाल और उड़द दाल को अच्छी तरह धोकर कम से कम 4-5 घंटे या रात भर के लिए पानी में भिगो दें।
- अब दाल को पानी से निकालकर छान लें। अब इसे अदरक, हरी मिर्च, हींग और जीरे के साथ मिक्सर ग्राइंडर में डालें।
- इसे बिना पानी डाले दरदरा पीस लें। पेस्ट बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए।
- इसके बाद पिसी हुई दाल को एक कटोरे में निकाल लें। इसमें हल्दी पाउडर, नमक और बारीक कटा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपकी स्टफिंग तैयार है।
- अब एक बर्तन में पानी और नमक डालकर उबाल लें।
- इसके बाद एक बड़े बर्तन में चावल का आटा लें। उबलता हुआ गरम पानी धीरे-धीरे डालते जाएं और चम्मच से मिलाते रहें।
- जब आटा थोड़ा ठंडा हो जाए, तो हाथों से मसलकर एक नरम और चिकना आटा गूंथ लें।
- अब चावल के आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें।
- इन लोइयों को थोड़ा-सा सूखा चावल का आटा लगाकर छोटी-छोटी पूरियों के आकार में बेल लें। ये पूरियां थोड़ी मोटी रहनी चाहिए, जैसे कि मोदक के लिए बनाते हैं।
- हर पूरी के बीच में 1 से 2 छोटे चम्मच दाल की स्टफिंग रखें।
- पूरी को आधे चांद के आकार में किनारों से दबाकर अच्छी तरह बंद कर दें, ताकि स्टफिंग बाहर न निकले।
- अब एक बड़े बर्तन या स्टीमर में पानी उबालने के लिए रखें।
- स्टीमर की जाली पर हल्का सा तेल लगा लें। तैयार फरों को जाली पर थोड़ी दूरी पर रखें और बर्तन को ढक दें और फरों को मध्यम आंच पर लगभग 15 से 20 मिनट तक भाप में पकाएं।
- फरे पके हैं या नहीं, यह देखने के लिए आप एक फरे को बीच से काटकर देख सकते हैं। अगर दाल चिपचिपी नहीं लग रही है और आटा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, तो फरे पक गए हैं।
- पके हुए फरों को ठंडा करके छोटे टुकड़ों में काट लें।
- फरे को धनिया पुदीना चटनी या टोमेटो सॉस के साथ परोसें।
यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश का जायका: बनारस की कचौड़ी हो या आगरा का पेठा, यूपी की थाली के 9 स्वादिष्ट रत्न बना देंगे आपको दीवाना
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।