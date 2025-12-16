Language
    पार्टी हो या शाम की चाय, इस बार स्नैक्स में परोसें कुछ हटके; 2 आसान तरीकों से बनाएं कच्चे केले के कटलेट

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    पार्टी हो या शाम की चाय का वक्त, स्टार्टर में कुछ नया और टेस्टी बनाने का मन हो तो कच्चे केले के कटलेट बेहतरीन ऑप्शन हैं। कच्चे केले फाइबर और पोटैशियम ...और पढ़ें

    ट्राई करें कच्चे केले के ये कुरकुरे कटलेट (Picture Courtesy: AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पार्टी हो, गेट-टुगेदर या घर पर शाम की चाय का वक्त, स्नैक्स की बात आते ही हर कोई चाहता है कुछ ऐसा जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। आलू टिक्की, पनीर टिक्का या वेज कटलेट तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन अगर इस बार आप अपने स्टार्टर स्प्रेड में कुछ हटके परोसना चाहते हैं, तो कच्चे केले के कटलेट एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। 

    कच्चे केले न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होते हैं बल्कि इनमें फाइबर और पोटैशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन के लिए फायदेमंद और एनर्जी बूस्टर का काम करता है। खास बात यह है कि इन्हें दो अलग-अलग तरीकों से बनाया जा सकता है- डीप फ्राई और शैलो फ्राई। दोनों ही तरीके कटलेट को क्रिस्पी, सुनहरे और खाने में मजेदार बना देते हैं। आइए जानते हैं इनकी रेसिपीज।

    डीप फ्राइड कच्चे केले के कटलेट

    सामग्री-

    • 3-4 कच्चे केले (उबले और मैश किए हुए)
    • 2 उबले आलू
    • 1 हरी मिर्च (बारीक कटी)
    • 1 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)
    • 2 चम्मच हरा धनिया
    • ½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर
    • ½ चम्मच गरम मसाला
    • ½ चम्मच जीरा पाउडर
    • नमक स्वादानुसार 
    • 2 ब्रेड स्लाइस
    • 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर
    • तलने के लिए तेल

    विधि- 

    सबसे पहले कच्चे केले और आलू को उबालकर छील लें और अच्छे से मैश कर लें इसमें हरी मिर्च, अदरक, मसाले और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिला लें।अब इस मिक्सचर में ब्रेड का चूरा और थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालें, जिससे कटलेट बाइंड हो जाएं।अब हाथ में थोड़ा मिक्सचर लें और मनपसंद शेप में कटलेट बना लें।गरम तेल में इन्हें डीप फ्राई करें और गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लें।चटनी या टोमैटो सॉस के साथ गर्मागर्म सर्व करें।

    (Picture Courtesy: Freepik)

    शैलो फ्राइड कच्चे केले के कटलेट

    सामग्री-

    • 3-4 कच्चे केले (उबले और मैश किए हुए)
    • 2 उबले आलू
    • 1 हरी मिर्च (बारीक कटी)
    • 1 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)
    • 2 चम्मच हरा धनिया
    • ½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर
    • ½ चम्मच गरम मसाला
    • ½ चम्मच जीरा पाउडर
    • नमक स्वादानुसार 
    • 2 ब्रेड स्लाइस (चूरा किया हुआ)
    • 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर
    • तलने के लिए तेल

    बनाने की विधि-

    मिक्सचर बनाने की प्रक्रिया वही रखें, उबले केले और आलू को मैश करके मसाले और ब्रेड चूरा डालें।अब नॉन-स्टिक तवे पर थोड़ा तेल डालें और गरम होने दें। बनाए हुए कटलेट तवे पर रखें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें। इन्हें आप ब्रेकफास्ट, टी-टाइम स्नैक या स्टार्टर में  सर्व कर सकते हैं। शैलो फ्राई कटलेट कम तेल में बनते हैं और हल्के होने के कारण हेल्थ के प्रति कॉन्सेस लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन हैं।

    टिप्स-

    • चाहें तो कटलेट को ब्रेडक्रंब्स में लपेटकर भी फ्राई करें, इससे और भी क्रिस्पी बनेंगे।
    • मसाले अपनी पसंद अनुसार कम-ज्यादा कर सकते हैं।
    • बच्चों के लिए आप इन्हें चीज स्टफ्ड बनाकर और भी टेस्टी बना सकते हैं।