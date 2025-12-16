पार्टी हो या शाम की चाय, इस बार स्नैक्स में परोसें कुछ हटके; 2 आसान तरीकों से बनाएं कच्चे केले के कटलेट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पार्टी हो, गेट-टुगेदर या घर पर शाम की चाय का वक्त, स्नैक्स की बात आते ही हर कोई चाहता है कुछ ऐसा जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। आलू टिक्की, पनीर टिक्का या वेज कटलेट तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन अगर इस बार आप अपने स्टार्टर स्प्रेड में कुछ हटके परोसना चाहते हैं, तो कच्चे केले के कटलेट एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं।

कच्चे केले न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होते हैं बल्कि इनमें फाइबर और पोटैशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन के लिए फायदेमंद और एनर्जी बूस्टर का काम करता है। खास बात यह है कि इन्हें दो अलग-अलग तरीकों से बनाया जा सकता है- डीप फ्राई और शैलो फ्राई। दोनों ही तरीके कटलेट को क्रिस्पी, सुनहरे और खाने में मजेदार बना देते हैं। आइए जानते हैं इनकी रेसिपीज।

डीप फ्राइड कच्चे केले के कटलेट सामग्री- 3-4 कच्चे केले (उबले और मैश किए हुए)

2 उबले आलू

1 हरी मिर्च (बारीक कटी)

1 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

2 चम्मच हरा धनिया

½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ चम्मच गरम मसाला

½ चम्मच जीरा पाउडर

नमक स्वादानुसार

2 ब्रेड स्लाइस

2 चम्मच कॉर्नफ्लोर

तलने के लिए तेल विधि- सबसे पहले कच्चे केले और आलू को उबालकर छील लें और अच्छे से मैश कर लें इसमें हरी मिर्च, अदरक, मसाले और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिला लें।अब इस मिक्सचर में ब्रेड का चूरा और थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालें, जिससे कटलेट बाइंड हो जाएं।अब हाथ में थोड़ा मिक्सचर लें और मनपसंद शेप में कटलेट बना लें।गरम तेल में इन्हें डीप फ्राई करें और गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लें।चटनी या टोमैटो सॉस के साथ गर्मागर्म सर्व करें।