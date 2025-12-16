Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झटपट डिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन है 'राजमा पुलाव', मिनटों में तैयार करने के लिए यहां पढ़ें आसान रेसिपी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    दिन भर की भागदौड़ और काम की थकान के बाद, अक्सर हमारा मन करता है कि डिनर में कुछ ऐसा मिले जो टेस्टी हो, लेकिन जिसे बनाने में घंटों किचन में खड़ा न रहना ...और पढ़ें

    Hero Image

    राजमा पुलाव बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। राजमा-चावल हम सभी का फेवरेट कम्फर्ट फूड है, लेकिन उसे बनाने में काफी वक्त लगता है। राजमा पुलाव उसी स्वाद का एक 'शॉर्टकट' वर्जन है। यह एक 'वन पॉट मील' है, यानी पूरी डिश एक ही कुकर में बन जाएगी। न ज्यादा बर्तन गंदे होंगे और न ही ज्यादा मेहनत लगेगी। इसमें राजमा का प्रोटीन है और चावल का स्वाद, जो इसे एक कम्पलीट मील बनाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    rajma pulao recipe in hindi

    राजमा पुलाव बनाने के लिए जरूरी सामग्री

    इस डिश की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बाजार भागने की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद चीजों से ही काम चल जाएगा:

    • 1 कप बासमती चावल (भीगे हुए)
    • 1 कप राजमा (उबले हुए या रात भर भीगे हुए)
    • प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट
    • खड़े मसाले (तेजपत्ता, जीरा, लौंग) और आपके रोज के मसाले (हल्दी, मिर्च, गरम मसाला)।

    राजमा पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका

    सबसे पहले प्रेशर कुकर में थोड़ा घी या तेल गरम करें और उसमें जीरा व खड़े मसाले डालें। अब कटा हुआ प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और कटे हुए टमाटर डालकर मसालों के साथ पकाएं। जब मसाले से खुशबू आने लगे, तो उबले हुए राजमा और भीगे हुए चावल डाल दें।

    अब इसमें जरूरत के हिसाब से पानी (आमतौर पर चावल का दोगुना) और नमक डालें। कुकर का ढक्कन लगाएं और 2 सीटी आने दें। बस! गैस बंद करें और कुकर की भाप खुद निकलने दें। ढक्कन खोलते ही जो खुशबू आएगी, वह आपकी सारी थकान मिटा देगी।

    इसे बूंदी के रायते, पापड़ और अचार के साथ परोसें। यकीन मानिए, यह झटपट बनने वाला राजमा पुलाव आपके परिवार को इतना पसंद आएगा कि वे आपसे बार-बार इसे बनाने की फरमाइश करेंगे।

    यह भी पढ़ें- मोमोज भूल जाएंगे जब चखेंगे यूपी का यह 'देसी स्नैक', नोट करें दाल फरे बनाने की आसान रेसिपी

    यह भी पढ़ें- पनीर-छोले सब भूल जाएंगे, जब मेहमानों को सर्व करेंगे पापड़ की सब्जी; इस आसान रेसिपी से करें तैयार