झटपट डिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन है 'राजमा पुलाव', मिनटों में तैयार करने के लिए यहां पढ़ें आसान रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। राजमा-चावल हम सभी का फेवरेट कम्फर्ट फूड है, लेकिन उसे बनाने में काफी वक्त लगता है। राजमा पुलाव उसी स्वाद का एक 'शॉर्टकट' वर्जन है। यह एक 'वन पॉट मील' है, यानी पूरी डिश एक ही कुकर में बन जाएगी। न ज्यादा बर्तन गंदे होंगे और न ही ज्यादा मेहनत लगेगी। इसमें राजमा का प्रोटीन है और चावल का स्वाद, जो इसे एक कम्पलीट मील बनाता है।

राजमा पुलाव बनाने के लिए जरूरी सामग्री इस डिश की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बाजार भागने की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद चीजों से ही काम चल जाएगा: 1 कप बासमती चावल (भीगे हुए)

1 कप राजमा (उबले हुए या रात भर भीगे हुए)

प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट

खड़े मसाले (तेजपत्ता, जीरा, लौंग) और आपके रोज के मसाले (हल्दी, मिर्च, गरम मसाला)। राजमा पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका सबसे पहले प्रेशर कुकर में थोड़ा घी या तेल गरम करें और उसमें जीरा व खड़े मसाले डालें। अब कटा हुआ प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और कटे हुए टमाटर डालकर मसालों के साथ पकाएं। जब मसाले से खुशबू आने लगे, तो उबले हुए राजमा और भीगे हुए चावल डाल दें।