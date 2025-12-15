पनीर-छोले सब भूल जाएंगे, जब मेहमानों को सर्व करेंगे पापड़ की सब्जी; इस आसान रेसिपी से करें तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं 'पापड़ की सब्जी' की। यह पारंपरिक राजस्थानी डिश न केवल बनाने में बेहद आसान है, बल्कि इसका चटपटा स्वाद ऐसा है कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे।

पापड़ की सब्जी की सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा स्वाद है। इसमें दही की खटास और पापड़ का कुरकुरापन मिलकर एक ऐसा स्वाद देते हैं जो मुंह का जायका बदल देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको घंटों किचन में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है।