    पनीर-छोले सब भूल जाएंगे, जब मेहमानों को सर्व करेंगे पापड़ की सब्जी; इस आसान रेसिपी से करें तैयार

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:22 PM (IST)

    अक्सर जब घर पर अचानक मेहमान आ जाते हैं या फ्रिज में कोई हरी सब्जी नहीं होती, तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि "आज खाने में क्या बनेगा?" हमारा दिमाग या ...और पढ़ें

    मेहमानों को सर्व करने के लिए बेस्ट है पापड़ की सब्जी (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं 'पापड़ की सब्जी' की। यह पारंपरिक राजस्थानी डिश न केवल बनाने में बेहद आसान है, बल्कि इसका चटपटा स्वाद ऐसा है कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 

    पापड़ की सब्जी की सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा स्वाद है। इसमें दही की खटास और पापड़ का कुरकुरापन मिलकर एक ऐसा स्वाद देते हैं जो मुंह का जायका बदल देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको घंटों किचन में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। 

    पापड़ की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

    • पापड़: 4-5 (मूंग या उड़द दाल के)
    • दही: 1 कप (फेंटा हुआ)
    • तेल या घी: 2 बड़े चम्मच
    • मसाले: जीरा, राई, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक (स्वादानुसार)
    • हरी मिर्च और अदरक: बारीक कटी हुई।
    • हरा धनिया: सजावट के लिए।

    पापड़ की सब्जी बनाने की विधि

    • सबसे पहले पापड़ को या तो सीधे आंच पर भून लें (रोस्ट करें) या फिर तेल में तल लें। तले हुए पापड़ से सब्जी का स्वाद ज्यादा शाही आता है। भूनने के बाद पापड़ के मध्यम आकार के टुकड़े कर लें।
    • एक कटोरी में फेंटा हुआ दही लें। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें। (दही में मसाले पहले मिलाने से सब्जी बनाते समय दही फटता नहीं है)।
    • कड़ाही में तेल गरम करें। इसमें जीरा, राई और चुटकी भर हींग डालें। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डालकर हल्का सा भूनें।
    • अब आंच को बिल्कुल धीमा कर दें और दही वाला मिश्रण कड़ाही में डालें। इसे लगातार चलाते रहें जब तक कि ग्रेवी में उबाल न आ जाए और तेल अलग न होने लगे। अब इसमें जरूरत अनुसार थोड़ा पानी डालें।
    • जब ग्रेवी उबल जाए, तो इसमें पापड़ के टुकड़े डाल दें। इसे सिर्फ 1-2 मिनट ही पकाएं और गैस बंद कर दें। ऊपर से हरा धनिया और हल्का सा गरम मसाला डालें।
    • पापड़ डालने के बाद सब्जी को ज्यादा देर तक न उबालें, वरना पापड़ गल जाएंगे और सब्जी का टेक्सचर खराब हो जाएगा। इसे गरमा-गरम रोटी या पराठे के साथ सर्व करें।

    यकीन मानिए, जब आप मेहमानों के सामने यह नई डिश परोसेंगे, तो वे आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे।

