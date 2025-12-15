Methi Matar Malai Recipe: सर्दियों में बच्चों के लिए जरूरी मेथी, स्वाद ऐसा कि नफरत करने वाले भी हो जाएंगे दीवाने

राधा कृष्ण, पटना। सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में एक से एक ताजी और हरी सब्जियां नजर आने लगती हैं। इन सब्जियों में मेथी का खास स्थान है। पोषक तत्वों से भरपूर मेथी न सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी मानी जाती है। हालांकि, कड़वे स्वाद के कारण अक्सर बच्चे मेथी खाना पसंद नहीं करते। ऐसे में अगर मेथी को स्वादिष्ट तरीके से बनाया जाए, तो बच्चे ही नहीं, बड़े भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेथी मटर मलाई ऐसी ही एक रेसिपी है, जो स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है।

मेथी में आयरन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन ए, सी और के भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सर्दियों में इसका सेवन बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है और सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव में सहायक होती है। बच्चों के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति भी मेथी से होती है।

मेथी मटर मलाई क्यों है खास मेथी मटर मलाई में मेथी की हल्की कड़वाहट, हरी मटर की मिठास और मलाई की क्रीमी बनावट मिलकर ऐसा स्वाद तैयार करती है, जिसे बच्चे आसानी से पसंद कर लेते हैं। इस रेसिपी में मसाले बहुत हल्के होते हैं, जिससे बच्चों के पेट पर भी भारी नहीं पड़ती। खास बात यह है कि इसमें ज्यादा तेल या तीखे मसालों की जरूरत नहीं होती, जिससे यह सेहतमंद भी बनी रहती है।

आवश्यक सामग्री 2 कप ताजी मेथी (धोकर बारीक कटी हुई)

1 कप हरी मटर

2 मध्यम आकार के प्याज (बारीक कटे हुए)

1/2 कप ताजी मलाई

2 बड़े चम्मच काजू (भीगे और पिसे हुए)

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

2 बड़े चम्मच घी या मक्खन

स्वादानुसार नमक

1/2 छोटा चम्मच चीनी

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

1/2 छोटा चम्मच जीरा

मेथी की कड़वाहट कैसे करें कम बच्चों के लिए मेथी बनाते समय उसकी कड़वाहट कम करना जरूरी होता है। इसके लिए कटी हुई मेथी में थोड़ा नमक डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर हल्के हाथ से निचोड़ लें। इससे मेथी की कड़वाहट काफी हद तक खत्म हो जाती है।

बनाने की विधि सबसे पहले कढ़ाही में घी या मक्खन गर्म करें। इसमें जीरा डालें और चटकने दें। अब बारीक कटे प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर खुशबू आने तक पकाएं। अब पिसा हुआ काजू डालें और धीमी आंच पर अच्छे से भून लें, जिससे ग्रेवी गाढ़ी और स्वादिष्ट बनेगा।

अब इसमें हरी मटर डालकर 2-3 मिनट पकाएं। इसके बाद तैयार की हुई मेथी डालें और हल्के हाथ से चलाएं। नमक और चीनी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें मलाई डालें और धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकने दें। आखिर में गरम मसाला डालकर गैस बंद कर दें।