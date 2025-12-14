घर पर बनाएं पंजाबी स्टाइल ‘गुड़ पंजीरी’, इम्युनिटी बढ़ाने और ठंड से बचने का है अचूक नुस्खा
सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखने और सर्दी-जुकाम जैसी परेशानियों से बचने के लिए घरों में कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। ऐसी ही एक डिश है गुड़ पंजीरी ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखने और इम्युनिटी बढ़ाने के लिए कई घरों में अलग-अलग तरह की डिशेज बनाई जाती हैं। गुड़ की चिक्की, तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू आदि ऐसी ही डिशेज हैं, जिन्हें सर्दियों में खाना काफी फायदेमंद माना जाता है।
ऐसी ही एक डिश है गुड़ की पंजीरी। यह सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखती है और मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद करती है। आइए जानें पंजाबी स्टाइल में गुड़ पंजीरी बनाने की रेसिपी।
सामग्री
- गेहूं का आटा- 2 कप
- देसी घी- 1 कप
- गुड़- 1 कप
- गोंद- ½ कप
- मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता)- 1 कप (बारीक कटे हुए)
- खरबूजे के बीज- ¼ कप
- सोंठ पाउडर- 1 से 2 छोटे चम्मच
- इलायची पाउडर- 1 छोटा चम्मच
बनाने का तरीका
- सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा-सा देसी घी गरम करें और गोंद को इस गरम घी में धीमी आंच पर डालें और तब तक भूनें जब तक कि वह फूलकर डबल साइज की और कुरकुरी न हो जाए।
- अब भुनी हुई गोंद को निकालकर हल्का ठंडा होने दें, फिर उसे हल्के हाथ से दरदरा कर लें।
- इसके बाद उसी कड़ाही में, थोड़ा और घी डालकर कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता और खरबूजे के बीज को धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें।
- मेवों को भी गोंद के साथ वाली प्लेट में निकाल लें।
- इसके बाद कड़ाही में बचा हुआ सारा देसी घी डालें और इसमें गेहूं का आटा डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें।
- आटे को तब तक भूनते रहें जब तक कि उसका रंग हल्का भूरा न हो जाए और उसमें से एक अच्छी खुशबू न आने लगे। इसमें लगभग 15-20 मिनट लग सकते हैं।
- जब आटा भुन जाए तब गैस बंद कर दें और आटे को थोड़ा ठंडा होने दें।
- जब भुना हुआ आटा केवल हल्का गरम रह जाए, तब इसमें क्रश किया हुआ गुड़ मिलाएं।
- ध्यान रखें अगर आटा बहुत गर्म होगा, तो गुड़ पिघलकर सख्त हो जाएगा। इसलिए आटा इतना गर्म होना चाहिए कि गुड़ आसानी से पिघलकर मिक्स हो जाए।
- अब इस मिश्रण में दरदरी की हुई गोंद, भुने हुए मेवे, सोंठ पाउडर और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं।
- ध्यान दें कि गुड़ और सभी सामग्री आटे में समान रूप से मिल गए हैं।
- आपकी पौष्टिक पंजाबी गुड़ पंजीरी तैयार है।
- इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें और सर्दियों में रोजाना एक चम्मच गर्म दूध के साथ इसे खाएं।
