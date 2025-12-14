घर पर बनाएं पंजाबी स्टाइल ‘गुड़ पंजीरी’, इम्युनिटी बढ़ाने और ठंड से बचने का है अचूक नुस्खा

ऐसी ही एक डिश है गुड़ की पंजीरी। यह सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखती है और मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद करती है। आइए जानें पंजाबी स्टाइल में गुड़ पंजीरी बनाने की रेसिपी।

सोंठ पाउडर- 1 से 2 छोटे चम्मच

मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता)- 1 कप (बारीक कटे हुए)

सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा-सा देसी घी गरम करें और गोंद को इस गरम घी में धीमी आंच पर डालें और तब तक भूनें जब तक कि वह फूलकर डबल साइज की और कुरकुरी न हो जाए।

अब भुनी हुई गोंद को निकालकर हल्का ठंडा होने दें, फिर उसे हल्के हाथ से दरदरा कर लें।

इसके बाद उसी कड़ाही में, थोड़ा और घी डालकर कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता और खरबूजे के बीज को धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें।

मेवों को भी गोंद के साथ वाली प्लेट में निकाल लें।

इसके बाद कड़ाही में बचा हुआ सारा देसी घी डालें और इसमें गेहूं का आटा डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें।

आटे को तब तक भूनते रहें जब तक कि उसका रंग हल्का भूरा न हो जाए और उसमें से एक अच्छी खुशबू न आने लगे। इसमें लगभग 15-20 मिनट लग सकते हैं।

जब आटा भुन जाए तब गैस बंद कर दें और आटे को थोड़ा ठंडा होने दें।

जब भुना हुआ आटा केवल हल्का गरम रह जाए, तब इसमें क्रश किया हुआ गुड़ मिलाएं।

ध्यान रखें अगर आटा बहुत गर्म होगा, तो गुड़ पिघलकर सख्त हो जाएगा। इसलिए आटा इतना गर्म होना चाहिए कि गुड़ आसानी से पिघलकर मिक्स हो जाए।

अब इस मिश्रण में दरदरी की हुई गोंद, भुने हुए मेवे, सोंठ पाउडर और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं।

ध्यान दें कि गुड़ और सभी सामग्री आटे में समान रूप से मिल गए हैं।

आपकी पौष्टिक पंजाबी गुड़ पंजीरी तैयार है।