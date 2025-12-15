काजू कतली का स्वाद भूल जाएंगे, जब घर पर बनाएंगे खास मूंगफली की बर्फी; नोट कर लें हलवाई जैसी रेसिपी

सबसे पहले एक कड़ाही में मूंगफली को धीमी आंच पर अच्छी तरह भून लें जब तक कि वे कुरकुरी न हो जाएं। इसके बाद मूंगफली को ठंडा होने दें और फिर उनके सारे छिलके हटा दें।

छिलके हटी हुई मूंगफली को मिक्सर में डालकर एक बारीक, लेकिन दरदरा पाउडर बना लें। ध्यान रखें कि मिक्सर को ज्यादा देर तक न चलाएं, वरना मूंगफली तेल छोड़ सकती है। अब इस पाउडर में इलायची पाउडर और मिल्क पाउडर मिलाकर अलग रख लें।

इसके बाद एक दूसरे पैन में चीनी और पानी डालकर मध्यम आंच पर गरम करें। चीनी को पूरी तरह घुलने दें और मिश्रण को उबालें। इसे तब तक पकाएं जब तक कि एक तार की चाशनी न बन जाए। यह चाशनी बर्फी को जमने में मदद करती है।

जैसे ही चाशनी तैयार हो जाए, आंच धीमी कर दें और तुरंत इसमें मूंगफली का तैयार पाउडर मिश्रण डालें। इसे लगातार और तेजी से चलाते रहें ताकि कोई गांठ न बने। अब इसमें देसी घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा होकर कड़ाही के किनारे छोड़ने न लगे और एक साथ इकट्ठा न हो जाए।

अब एक थाली या ट्रे को घी लगाकर चिकना कर लें। तैयार मिश्रण को तुरंत इस थाली पर निकालें और एक समान मोटाई में फैला दें। आप ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम या पिस्ता भी डाल सकते हैं।