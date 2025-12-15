काजू कतली का स्वाद भूल जाएंगे, जब घर पर बनाएंगे खास मूंगफली की बर्फी; नोट कर लें हलवाई जैसी रेसिपी
अगर आप घर पर ही कोई स्वादिष्ट मिठाई बनाना चाहते हैं, तो मूंगफली की बर्फी (Peanut Barfi) आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इसे बनाना काफी आसान है और यह स्वाद मे ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में मूंगफली खूब खाई जाती है। इन्हें हल्का भूनकर नमक के साथ खाना काफी अच्छा लगता है। लेकिन इन्हें आप और भी तरीकों से खा सकते हैं, जैसे बर्फी बनाकर। दरअसल, मूंगफली की बर्फी खाने में काफी लाजवाब होती है और इन्हें बनाना भी काफी आसान होता है। आइए जानें कैसे आप मूंगफली की बर्फी बना सकते हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सामग्री
इस रेसिपी के लिए आपको लगभग 3 कप कच्ची मूंगफली, 1½ कप पिसी हुई चीनी, ½ कप पानी, 4 बड़े चम्मच देसी घी, और ¼ चम्मच इलायची पाउडर की जरूरत होगी। आप चाहें तो इसमें ¼ कप मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं।
बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले एक कड़ाही में मूंगफली को धीमी आंच पर अच्छी तरह भून लें जब तक कि वे कुरकुरी न हो जाएं। इसके बाद मूंगफली को ठंडा होने दें और फिर उनके सारे छिलके हटा दें।
- छिलके हटी हुई मूंगफली को मिक्सर में डालकर एक बारीक, लेकिन दरदरा पाउडर बना लें। ध्यान रखें कि मिक्सर को ज्यादा देर तक न चलाएं, वरना मूंगफली तेल छोड़ सकती है। अब इस पाउडर में इलायची पाउडर और मिल्क पाउडर मिलाकर अलग रख लें।
- इसके बाद एक दूसरे पैन में चीनी और पानी डालकर मध्यम आंच पर गरम करें। चीनी को पूरी तरह घुलने दें और मिश्रण को उबालें। इसे तब तक पकाएं जब तक कि एक तार की चाशनी न बन जाए। यह चाशनी बर्फी को जमने में मदद करती है।
- जैसे ही चाशनी तैयार हो जाए, आंच धीमी कर दें और तुरंत इसमें मूंगफली का तैयार पाउडर मिश्रण डालें। इसे लगातार और तेजी से चलाते रहें ताकि कोई गांठ न बने। अब इसमें देसी घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा होकर कड़ाही के किनारे छोड़ने न लगे और एक साथ इकट्ठा न हो जाए।
- अब एक थाली या ट्रे को घी लगाकर चिकना कर लें। तैयार मिश्रण को तुरंत इस थाली पर निकालें और एक समान मोटाई में फैला दें। आप ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम या पिस्ता भी डाल सकते हैं।
- जब बर्फी का मिश्रण थोड़ा सा ठंडा होकर सेट होने लगे, तो चाकू की मदद से इसे अपने मनपसंद आकार में काट लें। पूरी तरह ठंडा होने के बाद, टुकड़ों को अलग कर लें। स्वादिष्ट मूंगफली की बर्फी तैयार है।
यह भी पढ़ें- घर पर बनाएं पंजाबी स्टाइल ‘गुड़ पंजीरी’, इम्युनिटी बढ़ाने और ठंड से बचने का है अचूक नुस्खा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।