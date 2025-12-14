इस रेसिपी से बनाएं सुपर क्रीमी और चीजी व्हाइट सॉस पास्ता, घर पर ही मिलेगा कैफे जैसा स्वाद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी वही क्रीमी, चीजी और मलाईदार पास्ता पसंद है जो अक्सर महंगे कैफे या रेस्टोरेंट में मिलता है? हम अक्सर घर पर कोशिश करते हैं, लेकिन या तो सॉस में गांठें पड़ जाती हैं या फिर वो स्वाद नहीं आता, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी सीक्रेट और आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिससे आपका पास्ता इतना क्रीमी बनेगा कि उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे।

व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सामग्री पास्ता: 2 कप (पेनी पास्ता या मैकरोनी, जो भी आपको पसंद हो)

पानी: उबालने के लिए

नमक: 1 चम्मच (उबालते समय डालने के लिए)

तेल: 1 छोटा चम्मच (ताकि पास्ता चिपके नहीं)

लहसुन: 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटा हुआ - यह स्वाद के लिए बहुत जरूरी है)

शिमला मिर्च: आधा कप (लाल, पीली और हरी, चौकोर कटी हुई)

स्वीट कॉर्न: 2-3 बड़े चम्मच (उबले हुए)

ब्रोकोली: थोड़े से टुकड़े (अगर उपलब्ध हो तो)

मक्खन/तेल: 1 चम्मच (सब्जियों को भूनने के लिए)

मक्खन: 2 से 3 बड़े चम्मच

मैदा: 2 से 3 बड़े चम्मच (मक्खन और मैदा बराबर मात्रा में होना चाहिए)

दूध: 1.5 से 2 कप (कमरे के तापमान पर रखा हुआ या ठंडा)

काली मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

चिली फ्लेक्स: आधा छोटा चम्मच (तीखेपन के लिए)

ऑरेगैनो या मिक्स्ड हर्ब्स: 1 छोटा चम्मच

चीज: 1-2 क्यूब्स या मोजरेला चीज (कद्दूकस किया हुआ)

नमक: स्वादानुसार व्हाइट सॉस पास्ता बनाने की विधि स्टेप 1: पास्ता उबालने का सही तरीका सबसे बड़ी गलती हम पास्ता उबालते समय ही करते हैं। पास्ता को कभी भी 100% नहीं पकाना चाहिए। इसे सिर्फ 80-90% ही पकाएं।

एक बड़े बर्तन में पानी उबालें, उसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा तेल डालें।

पास्ता डालें और उबलने दें। जब यह हल्का कच्चा हो, तभी गैस बंद कर दें।

छानने के बाद इसे ठंडे पानी से धो लें ताकि यह आपस में चिपके नहीं। स्टेप 2: सब्जियों को दें क्रंची ट्विस्ट पास्ता में सब्जियों का क्रंची होना बहुत जरूरी है। एक पैन में थोड़ा बटर या तेल लें। इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालें। अब अपनी पसंद की सब्जियां जैसे- शिमला मिर्च (लाल, पीली, हरी), स्वीट कॉर्न, और ब्रोकोली डालें। इन्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए तेज आंच पर भूनें और अलग रख लें। याद रहे, सब्जियों को गलाना नहीं है।

स्टेप 3: 'व्हाइट सॉस' बनाने का सीक्रेट कड़ाही में 2 चम्मच मक्खन लें और उसमें 2 चम्मच मैदा डालें। (मक्खन और मैदा बराबर मात्रा में होना चाहिए)।

धीमी आंच पर इसे भूनें जब तक कि हल्की खुशबू न आने लगे।

अब इसमें धीरे-धीरे दूध डालना शुरू करें। ध्यान रहे, एक हाथ से दूध डालें और दूसरे हाथ से लगातार चलाते रहें। अगर आप रुकेंगे तो गांठें पड़ जाएंगी।

जब सॉस गाढ़ा और क्रीमी हो जाए, तो इसमें काली मिर्च पाउडर, ऑरेगैनो, चिली फ्लेक्स और स्वादानुसार नमक डालें। स्टेप 4: चीजी धमाका और फाइनल टच अब अपनी तैयार सॉस में एक चीज क्यूब या मोजरेला चीज कसकर डाल दें। जब चीज पिघल जाए, तो इसमें भुनी हुई सब्जियां और उबला हुआ पास्ता डाल दें। हल्के हाथों से मिक्स करें। अगर आपको लगे कि पास्ता बहुत सूखा हो रहा है, तो थोड़ा सा गर्म दूध ऊपर से डाल दें।