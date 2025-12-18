सर्दियों के लिए बहुत फायदेमंद है गुड़ वाली चाय, बस इस तरीके से करें तैयार; नहीं फटेगा दूध

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों के मौसम में गुड़ खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। कई लोग चीनी को रिप्लेस करने के लिए भी गुड़ की चाय पीना पसंद करते हैं। दरअसल, गुड़ की चाय सेहत के लिए भी अच्छी होती है (Jaggery Tea Benefits)। लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि गुड़ डालते ही चाय का दूध फट जाती है।

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो चिंता मत करिए। हम आपको गुड़ की चाय बनाने का ऐसा तरीका (Jaggery Tea Recipe) बताने वाले हैं, जिससे गुड़ डालने पर भी दूध नहीं फटेगा और स्वाद भी लाजवाब मिलेगा।

सर्दियों में गुड़ की चाय पीने के फायदे

गुड़ की चाय की रेसिपी

अक्सर दूध इसलिए फटता है क्योंकि गुड़ में मौजूद एसिड दूध के संपर्क में आकर उसे फाड़ देता है। इसे रोकने का सबसे सही तरीका नीचे दिया गया है-