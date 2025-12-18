सर्दियों के लिए बहुत फायदेमंद है गुड़ वाली चाय, बस इस तरीके से करें तैयार; नहीं फटेगा दूध
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों के मौसम में गुड़ खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। कई लोग चीनी को रिप्लेस करने के लिए भी गुड़ की चाय पीना पसंद करते हैं। दरअसल, गुड़ की चाय सेहत के लिए भी अच्छी होती है (Jaggery Tea Benefits)। लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि गुड़ डालते ही चाय का दूध फट जाती है।
अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो चिंता मत करिए। हम आपको गुड़ की चाय बनाने का ऐसा तरीका (Jaggery Tea Recipe) बताने वाले हैं, जिससे गुड़ डालने पर भी दूध नहीं फटेगा और स्वाद भी लाजवाब मिलेगा।
सर्दियों में गुड़ की चाय पीने के फायदे
- पाचन में सुधार- गुड़ पाचन दुरुस्त रखता है, जिससे कब्ज और गैस जैसी समस्याएं दूर रहती हैं।
- इम्युनिटी बढ़ाए- इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स सर्दियों में होने वाले सर्दी-जुकाम से बचाते हैं।
- एनीमिया से बचाव- गुड़ आयरन का नेचुरल सोर्स है, जो शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है।
- नेचुरल डिटॉक्स- यह शरीर और लिवर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है।
- एनर्जी- चीनी की तुलना में गुड़ शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है।
गुड़ की चाय की रेसिपी
अक्सर दूध इसलिए फटता है क्योंकि गुड़ में मौजूद एसिड दूध के संपर्क में आकर उसे फाड़ देता है। इसे रोकने का सबसे सही तरीका नीचे दिया गया है-
सामग्री
|पानी
|1 कप
|दूध
|1/2 कप
|चाय पत्ती
|1-2 छोटे चम्मच
|गुड़ (कद्दूकस किया हुआ)
|स्वादानुसार (करीब 1-2 बड़े चम्मच)
|मसाले
|आधा इंच अदरक (कुटा हुआ), 2 इलायची, 1 काली मिर्च
बनाने की विधि
- सबसे पहले एक सॉस पैन में पानी गरम करें और इसमें कुटा हुआ अदरक, इलायची, काली मिर्च और चाय पत्ती डालें। इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से उबालें ताकि मसालों का अर्क पानी में आ जाए।
- अब एक दूसरे बर्तन में दूध को अलग से उबाल लें।
- जब चाय का पानी अच्छे से उबल जाए, तब इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें। गुड़ के पिघलने तक इसे चलाएं।
- जैसे ही गुड़ पानी में घुल जाए, गैस को बंद कर दें या आंच बिल्कुल धीमी कर दें।
- अब इसमें उबला हुआ गरम दूध धीरे-धीरे मिलाएं और चम्मच से चलाएं।
- दूध मिलाने के बाद चाय को दोबारा बहुत ज्यादा न उबालें। तुरंत छानकर गरमा-गरम परोसें।
- गुड़ खरीदने से पहले उसकी शुद्धता की जांच कर लें, ताकि आपकी सेहत को नुकसान न हो।
