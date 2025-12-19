स्वाद और सेहत दोनों में बेस्ट है चुकंदर का हलवा, सर्दियों में इस आसान रेसिपी से करें तैयार
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों के मौसम में जब बाहर ठंडी हवाएं चल रही हों, तो किचन से आती गरमा-गरम हलवे की खुशबू किसी का भी दिन बना सकती है। अक्सर हम सर्दियों में गाजर का हलवा तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी चुकंदर का हलवा ट्राई किया है? जी हां, यह न केवल देखने में शानदार गहरा गुलाबी होता है, बल्कि स्वाद और सेहत के मामले में गाजर के हलवे को भी कड़ी टक्कर देता है। आइए, बिना देर किए आपको बताते हैं इसकी आसान रेसिपी।
सेहत का खजाना है चुकंदर
चुकंदर को अक्सर हम सलाद के रूप में खाते हैं, लेकिन इसका हलवा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सेहत के साथ समझौता किए बिना मीठे का आनंद लेना चाहते हैं। चुकंदर में भरपूर मात्रा में आयरन, विटामिन-C और फाइबर होता है। यह शरीर में खून की कमी को दूर करता है और सर्दियों में आपकी त्वचा पर प्राकृतिक निखार भी लाता है।
चुकंदर का हलवा बनाने के लिए सामग्री
- चुकंदर: 3-4 बड़े (कद्दूकस किए हुए)
- दूध: आधा लीटर (फुल क्रीम)
- घी: 2-3 बड़े चम्मच
- चीनी या गुड़: स्वादानुसार (सेहत के लिए गुड़ बेहतर है)
- मेवे: बादाम, काजू और पिस्ता (कटे हुए)
- इलायची पाउडर: आधा छोटा चम्मच
चुकंदर का हलवा बनाने की विधि
- सबसे पहले एक भारी तले वाली कड़ाही में घी गर्म करें। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डालें और मध्यम आंच पर 5-7 मिनट तक भूनें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए।
- जब चुकंदर हल्का नरम हो जाए, तो इसमें दूध डाल दें। इसे तब तक पकने दें जब तक कि दूध पूरी तरह सूख न जाए और चुकंदर एकदम मुलायम न हो जाए। बीच-बीच में इसे चलाते रहें।
- अब इसमें चीनी या गुड़ डालें। चीनी डालने के बाद हलवा थोड़ा पानी छोड़ेगा, इसे सूखने तक अच्छी तरह पकाएं।
- आखिर में इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे मिलाएं। ऊपर से एक चम्मच घी और डालें, इससे हलवे में शानदार चमक और सोंधी खुशबू आ जाएगी।
अगर आप इस हलवे को और भी शाही बनाना चाहते हैं, तो इसमें अंत में थोड़ा-सा मावा कद्दूकस करके डाल दें। इससे हलवे का टेक्सचर एकदम बाजार जैसा मलाईदार हो जाएगा।
