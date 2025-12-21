Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हलवाई जैसा दानेदार 'मूंग दाल हलवा' बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला, स्वाद ऐसा कि सारी मेहनत लगे 'वर्थ ईट'

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:44 PM (IST)

    सर्दी में मीठा खाने की इच्छा होने पर बाजार की मिठाइयों के बजाय घर पर स्वादिष्ट मूंग दाल का हलवा बनाना एक अच्छा विकल्प है। इसे बनाने में समय लगता है, ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    मूंग दाल का हलवा बनाने की रेसिपी (Picture Courtesy: AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में मीठा खाने का अक्सर मन करता है। ऐसे में बाजार की मिठाइयां सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। लेकिन अपनी क्रेविंग शांत करने के लिए आप घर पर ही स्वादिष्ट मूंग दाल का हलवा बना सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मूंग दाल का हलवा बनाने में समय जरूर लगता है, लेकिन इसका स्वाद इतना गजब होता है कि सारी मेहनत वर्थ ईट लगती है। आइए जानें कैसे आप आसानी से मूंग दाल का टेस्टी हलवा बना सकते हैं। 

    सामग्री

    • पीली मूंग दाल- 1 कप (4-5 घंटे भीगी हुई)
    • शुद्ध घी- 1 कप
    • चीनी- 1 कप (या स्वादानुसार)
    • दूध- 2 कप
    • सूजी- 1 बड़ा चम्मच
    • बेसन- 1 बड़ा चम्मच
    • इलायची पाउडर- आधा छोटा चम्मच
    • केसर- एक चुटकी (थोड़े से गरम दूध में भिगोया हुआ)
    • मेवे- बारीक कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता
    Moong Daal Halwa
     
    (Picture Courtesy: Instagram)

    बनाने की विधि

    • सबसे पहले मूंग की दाल को 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें। 
    • इसके बाद भीगी हुई मूंग दाल का पानी पूरी तरह निकाल दें। इसे मिक्सी में बिना पानी डाले दरदरा पीस लें। ध्यान रहे कि पेस्ट को एकदम बारीक या पानी जैसा नहीं बनाना है।
    • अब एक भारी तले वाली कड़ाही में घी गरम करें। सबसे पहले इसमें सूजी और बेसन डालकर हल्का सा भूनें। इससे हलवे में दानेदार बनावट आती है और दाल कड़ाही में कम चिपकती है।
    • इसके बाद पिसी हुई दाल कड़ाही में डालें। इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। शुरुआत में दाल सारा घी सोख लेगी, लेकिन जैसे-जैसे यह सुनहरी और खुशबूदार होती जाएगी, घी वापस छोड़ने लगेगी। इस प्रक्रिया में 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है।
    • जब दाल का रंग सुनहरा भूरा हो जाए, तब इसमें धीरे-धीरे दूध डालें। दूध डालते समय दूसरे हाथ से चम्मच चलाते रहें ताकि गांठें न पड़ें। अब केसर वाला दूध भी डाल दें और दूध के सूखने तक पकाएं।
    • जब दूध पूरी तरह सूख जाए, तब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालें। चीनी पिघलने पर हलवा फिर से थोड़ा ढीला होगा। इसे तब तक पकाएं जब तक कि घी किनारों से अलग न होने लगे।
    • इसके बाद ऊपर से कटे हुए मेवे डालें और गरमा-गरम परोसें।

    टेस्टी हलवा बनाने के लिए टिप्स

    • हलवे को हमेशा लोहे या पीतल की भारी कड़ाही में बनाएं, इससे दाल जलती नहीं है और भुनाई बहुत अच्छी होती है।
     