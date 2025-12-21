हलवाई जैसा दानेदार 'मूंग दाल हलवा' बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला, स्वाद ऐसा कि सारी मेहनत लगे 'वर्थ ईट'

मूंग दाल का हलवा बनाने में समय जरूर लगता है, लेकिन इसका स्वाद इतना गजब होता है कि सारी मेहनत वर्थ ईट लगती है। आइए जानें कैसे आप आसानी से मूंग दाल का टेस्टी हलवा बना सकते हैं।

केसर- एक चुटकी (थोड़े से गरम दूध में भिगोया हुआ)

(Picture Courtesy: Instagram)

सबसे पहले मूंग की दाल को 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें।

इसके बाद भीगी हुई मूंग दाल का पानी पूरी तरह निकाल दें। इसे मिक्सी में बिना पानी डाले दरदरा पीस लें। ध्यान रहे कि पेस्ट को एकदम बारीक या पानी जैसा नहीं बनाना है।

अब एक भारी तले वाली कड़ाही में घी गरम करें। सबसे पहले इसमें सूजी और बेसन डालकर हल्का सा भूनें। इससे हलवे में दानेदार बनावट आती है और दाल कड़ाही में कम चिपकती है।

इसके बाद पिसी हुई दाल कड़ाही में डालें। इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। शुरुआत में दाल सारा घी सोख लेगी, लेकिन जैसे-जैसे यह सुनहरी और खुशबूदार होती जाएगी, घी वापस छोड़ने लगेगी। इस प्रक्रिया में 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है।

जब दाल का रंग सुनहरा भूरा हो जाए, तब इसमें धीरे-धीरे दूध डालें। दूध डालते समय दूसरे हाथ से चम्मच चलाते रहें ताकि गांठें न पड़ें। अब केसर वाला दूध भी डाल दें और दूध के सूखने तक पकाएं।

जब दूध पूरी तरह सूख जाए, तब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालें। चीनी पिघलने पर हलवा फिर से थोड़ा ढीला होगा। इसे तब तक पकाएं जब तक कि घी किनारों से अलग न होने लगे।