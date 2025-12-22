Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर करें ये 7 आसान उपाय, खत्म होगा सालों का कर्ज

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हर कोई सुख-शांति और समृद्धि चाहता है, लेकिन कभी-कभी घर में लगातार परेशानियां और आर्थिक तंगी बनी रहती है। लाख कोशिशों के बाद भी अगर आप कर्ज के जाल से नहीं निकल पा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका कारण आपके घर का वास्तु दोष हो।

वास्तु शास्त्र हमारे आस-पास की ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, घर का प्रवेश द्वार। घर का मुख्य द्वार सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और धन के आगमन का भी मार्ग होता है। अगर यहीं कोई दोष हो, तो घर में दरिद्रता और कर्ज का वास हो सकता है।

कुछ आसान और प्रभावशाली वास्तु उपाय, जिन्हें घर के प्रवेश द्वार पर करके आप सालों पुराने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं और धन-समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं: मुख्य द्वार को हमेशा साफ-सुथरा रखें: आपका मुख्य द्वार जितना स्वच्छ और खुला होगा, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करेगी। कभी भी दरवाजे के सामने कूड़ा-कचरा, टूटी हुई चीजें या फालतू सामान न रखें। रोजाना सुबह पानी से धोकर साफ करें।

तोड़-फोड़ और दरारें तुरंत ठीक करें: अगर आपके मुख्य द्वार पर कोई दरार है, टूटा हुआ हिस्सा है, या रंग निकल गया है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। टूटा हुआ दरवाजा या दीवार घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य लाता है, जिससे आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं।

शुभ चिह्न लगाएं: मुख्य द्वार पर अंदर और बाहर की तरफ 'ओम', 'स्वस्तिक', 'श्री गणेश' जैसे शुभ चिह्न लगाएं। ये चिह्न घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और बुरी शक्तियों को बाहर रखते हैं। इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और कर्ज मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।

तुलसी का पौधा या अन्य शुभ पौधे: मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा, मनी प्लांट या कोई अन्य हरा-भरा शुभ पौधा लगाना बहुत फायदेमंद होता है। तुलसी का पौधा न सिर्फ पवित्रता लाता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर रखता है। इससे घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं।

मुख्य द्वार पर रोशनी की व्यवस्था: अपने घर के मुख्य द्वार पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें। शाम होते ही वहां एक लाइट जरूर जलाएं। अंधेरा घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है, जबकि रोशनी समृद्धि और खुशहाली को आकर्षित करती है।

पानी से भरा कलश रखें: मुख्य द्वार के पास एक छोटे कलश में पानी भरकर रखें। अगर संभव हो तो उसमें कुछ फूल भी डाल दें। यह उपाय घर में शांति और सकारात्मकता लाता है, जिससे धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं। पानी को रोजाना बदलते रहें।