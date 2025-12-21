Tulsi Ke Niyam: घर में सुख-शांति के लिए इस दिशा में लगाएं तुलसी, कोसों दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अगर आप भी घर में मां लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो घर में तुलसी (Tulsi Ke Niyam) का पौधा लगाएं।

ऐसा माना जाता है कि घर की शुभ दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से जातक की किस्मत चमक सकती है और जीवन में कई खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं तुलसी लगाने के नियम के बारे में।

क्या है तुलसी लगाने की शुभ दिशा? अगर आप भी घर में तुलसी लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। इस दिशा में तुलसी लगाने से घर में मां लक्ष्मी वास रहता है और देवी की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। घर में इस पौधे के होने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।