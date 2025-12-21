Tulsi Ke Niyam: घर में सुख-शांति के लिए इस दिशा में लगाएं तुलसी, कोसों दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा
क्या आप भी परिवार में लड़ाई-झगड़े की समस्या का सामना कर रहे हैं और घर में सुख-शांति का वास नहीं है, तो इसकी वजह घर में गलत दिशा में लगी तुलसी हो सकती ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अगर आप भी घर में मां लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो घर में तुलसी (Tulsi Ke Niyam) का पौधा लगाएं।
ऐसा माना जाता है कि घर की शुभ दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से जातक की किस्मत चमक सकती है और जीवन में कई खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं तुलसी लगाने के नियम के बारे में।
क्या है तुलसी लगाने की शुभ दिशा?
अगर आप भी घर में तुलसी लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। इस दिशा में तुलसी लगाने से घर में मां लक्ष्मी वास रहता है और देवी की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। घर में इस पौधे के होने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।
किस दिन लगाएं तुलसी?
वास्तु शास्त्र की मानें तो तुलसी का पौधा लगाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार का दिन उत्तम माना जाता है,क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन घर में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सदैव अन्न-धन के भंडार भरे रहते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
- तुलसी के पौधे के पास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी का वास साफ-सफाई वाली जगह पर ही होता है। इसलिए पौधे के आसपास सफाई रखें।
- तुलसी के पौधे में रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस नियम का पालन न करने से साधक को मां लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।
- तुलसी के पास रोजाना सुबह और शाम देशी घी का दीपक जलाएं। साथ ही जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी के पास दीपक जलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है।
- एक बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में तुलसी के पौधे को न टांगे। इस तरह की गलती को करने से परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
