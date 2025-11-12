Tulsi Sign: तुलसी से मिलने वाले ये संकेत हो सकते हैं बहुत ही खास, न करें नजरअंदाज

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में देवी-देवताओं के साथ-साथ तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रोजाना तुलसी की पूजा करने से साधक को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। ऐसे में अगर आपको भी अपने तुलसी के पौधे से ये संकेत मिल रहे हैं, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

तुलसी से मिलने वाले शुभ संकेत घर में तुलसी माता की हरा-भरा तुलसी का पौधा होना अपने आप में एक शुभ संकेत है। इसी के साथ अगर आपके घर में अपने आप तुलसी का पौधा उग जाता है, तो इसे भी एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जल्द ही आपकी सभी आपको जीवन में शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। साथ ही यह इस बात का भी संकेत है कि आपके व आपके परिवार के ऊपर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है।

मिलेगा आर्थिक लाभ यदि आपके घर में मौजूद तुलसी में लगातार नया फूल आता है, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और उनका आपके घर में वास बना हुआ है। साथ ही यह संकेत आर्थिक स्थिति बेहतर होने की ओर भी इशारा करता है।