Tulsi Sign: तुलसी से मिलने वाले ये संकेत हो सकते हैं बहुत ही खास, न करें नजरअंदाज
माना जाता है कि तुलसी के पौधे से मिलने वाले कुछ विशेष संकेत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये संकेत आपके जीवन में आने वाले बदलावों की ओर इशारा कर सकते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं तुलसी से मिलने वाले शुभ-अशुभ संकेतों के बारे में।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में देवी-देवताओं के साथ-साथ तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रोजाना तुलसी की पूजा करने से साधक को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। ऐसे में अगर आपको भी अपने तुलसी के पौधे से ये संकेत मिल रहे हैं, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
तुलसी से मिलने वाले शुभ संकेत
घर में तुलसी माता की हरा-भरा तुलसी का पौधा होना अपने आप में एक शुभ संकेत है। इसी के साथ अगर आपके घर में अपने आप तुलसी का पौधा उग जाता है, तो इसे भी एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जल्द ही आपकी सभी आपको जीवन में शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। साथ ही यह इस बात का भी संकेत है कि आपके व आपके परिवार के ऊपर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है।
मिलेगा आर्थिक लाभ
यदि आपके घर में मौजूद तुलसी में लगातार नया फूल आता है, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और उनका आपके घर में वास बना हुआ है। साथ ही यह संकेत आर्थिक स्थिति बेहतर होने की ओर भी इशारा करता है।
नकारात्मक होते हैं ये संकेत
शुभ संकेतों के अलावा कभी-कभी तुलसी से अशुभ संकेत भी मिल सकते हैं। अचनाक तुलसी के सूख जाने, पत्तियों के पीले पड़ने या फिर अचानक से पत्तों के झड़ने को तुलसी से मिलने वाले अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह माना जाता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया है, जिससे आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ध्यान रखने के बाद भी अगर आपका तुलसी का पौधा बार-बार सूख रहा है, तो यह घर में मौजूद पितृ दोष का भी संकेत हो सकता है।
