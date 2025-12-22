Language
    Vastu Tips: घर में कंगाली और क्लेश लाता है टूटा शीशा, वास्तु दोष से बचने के लिए तुरंत करें ये काम

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:34 PM (IST)

    वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। यह घर की सुख-शांति भंग करता है तथा आर्थिक तंगी व करियर में ...और पढ़ें

    वास्तु दोष से कैसे बचें (AI-generated image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र में घर की हर छोटी-बड़ी चीज का खास महत्व होता है। घर में रखी वस्तुएं या तो सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) पैदा करती हैं या फिर नकारात्मकता (Negative Energy)। अक्सर हम घर के किसी कोने में टूटा हुआ शीशा या दरार पड़ा हुआ आईना पड़ा रहने देते हैं। लेकिन, वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह एक बहुत बड़ी गलती है जो आपके घर की सुख-शांति को पूरी तरह भंग कर सकती है।

    नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत

    वास्तु के अनुसार, शीशा व्यक्ति की छवि और उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। जब शीशा टूट जाता है, तो वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा खो देता है और नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। टूटा हुआ शीशा घर में मौजूद अच्छी ऊर्जा को सोख लेता है और उसके बदले में मानसिक तनाव और अशांति फैलाता है।

    घर में बढ़ता है कलह और मनमुटाव

    टूटे हुए शीशे से निकलने वाली नकारात्मक तरंगें सीधे तौर पर परिवार के सदस्यों के व्यवहार पर असर डालती हैं। इसकी वजह से घर में छोटी-छोटी बातों पर बहस होने लगती है। बिना किसी ठोस कारण के परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल बिगड़ने लगता है। चिड़चिड़ापन बढ़ता है और घर का शांतिपूर्ण माहौल तनावपूर्ण हो जाता है।

    आर्थिक तंगी और करियर में बाधा

    टूटा हुआ शीशा केवल रिश्तों को ही नहीं, बल्कि आपकी जेब को भी प्रभावित करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जानें जीवन पर क्या होता है इसका असर

    धन की हानि: जिस घर में टूटा शीशा होता है, वहां बरकत नहीं रहती। पैसा आता तो है लेकिन बेवजह के खर्चों में निकल जाता है।

    काम में रुकावट: अगर आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही या बनते हुए काम आखिरी वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो चेक करें कि कहीं आपके घर में टूटा कांच तो नहीं है। यह तरक्की के रास्तों में बाधा उत्पन्न करता है।

    क्या करें अगर शीशा टूट जाए?

    वास्तु के नियमों के मुताबिक, जैसे ही घर में कोई शीशा या कांच की चीज टूटे, उसे तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उसे जोड़कर इस्तेमाल करने की गलती कभी न करें। यहां तक कि जिस शीशे की पॉलिश उतर गई हो या जिसमें धुंधला दिखाई देता हो, उसे भी घर में रखना अशुभ माना जाता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।