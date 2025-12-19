Vastu Alert: घर में अनजाने में पाल रहे हैं 'दुर्भाग्य'? आज ही बाहर करें ये 5 पौधे

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए तरह-तरह के पेड़-पौधे लगाते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी पसंद का कोई पौधा आपके घर की सुख-शांति को भंग कर सकता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार, पौधों का हमारे जीवन और भाग्य पर सीधा असर पड़ता है। कुछ पौधे जहां सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो घर में दरिद्रता, कलह और मानसिक तनाव का कारण बनते हैं।

हालिया वास्तु विश्लेषण और विशेषज्ञों की राय के आधार पर, यहां उन 5 पौधों की सूची दी गई है जिन्हें घर की सीमा के भीतर रखना वर्जित माना गया है। 1. कांटेदार पौधे (Cactus) वास्तु शास्त्र के अनुसार, कैक्टस या किसी भी अन्य कांटेदार पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए (गुलाब को छोड़कर, उसे भी सही दिशा में रखें)। कांटे चुभन और संघर्ष का प्रतीक होते हैं। इन्हें घर में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच खटास और वाद-विवाद बढ़ने की संभावना रहती है।

2. बोनसाई का पौधा (Bonsai) दिखने में ये पौधे बहुत कलात्मक और आकर्षक लगते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये 'रुकावट' का प्रतीक हैं। चूंकि, बोनसाई की स्वाभाविक वृद्धि को कृत्रिम रूप से रोक दिया जाता है, इसलिए माना जाता है कि इन्हें घर में रखने से करियर और धन की प्रगति भी रुक जाती है। इन्हें बगीचे या खुले आंगन में रखना ही बेहतर है।

3. इमली का पेड़ पौराणिक मान्यताओं और वास्तु के अनुसार, इमली का पेड़ घर के पास या आंगन में होना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इमली के पेड़ पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है, जिससे घर के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और घर में डर का माहौल बना रहता है।

4. मेहंदी का पौधा मेहंदी के पौधे को लेकर वास्तु का कहना है कि इसे कभी भी घर की चारदीवारी के अंदर नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि मेहंदी के पौधे में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी आकर्षित होती है। इसे घर में लगाने से मानसिक शांति भंग हो सकती है और बेचैनी बढ़ सकती है।