Vastu Alert: घर में अनजाने में पाल रहे हैं 'दुर्भाग्य'? आज ही बाहर करें ये 5 पौधे
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कुछ पौधे नकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं और सुख-शांति भंग कर सकते हैं। पौधे घर में कलह बढ़ाते हैं और प्रगति में बाधा भी ड ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए तरह-तरह के पेड़-पौधे लगाते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी पसंद का कोई पौधा आपके घर की सुख-शांति को भंग कर सकता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार, पौधों का हमारे जीवन और भाग्य पर सीधा असर पड़ता है। कुछ पौधे जहां सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो घर में दरिद्रता, कलह और मानसिक तनाव का कारण बनते हैं।
हालिया वास्तु विश्लेषण और विशेषज्ञों की राय के आधार पर, यहां उन 5 पौधों की सूची दी गई है जिन्हें घर की सीमा के भीतर रखना वर्जित माना गया है।
1. कांटेदार पौधे (Cactus)
वास्तु शास्त्र के अनुसार, कैक्टस या किसी भी अन्य कांटेदार पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए (गुलाब को छोड़कर, उसे भी सही दिशा में रखें)। कांटे चुभन और संघर्ष का प्रतीक होते हैं। इन्हें घर में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच खटास और वाद-विवाद बढ़ने की संभावना रहती है।
2. बोनसाई का पौधा (Bonsai)
दिखने में ये पौधे बहुत कलात्मक और आकर्षक लगते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये 'रुकावट' का प्रतीक हैं। चूंकि, बोनसाई की स्वाभाविक वृद्धि को कृत्रिम रूप से रोक दिया जाता है, इसलिए माना जाता है कि इन्हें घर में रखने से करियर और धन की प्रगति भी रुक जाती है। इन्हें बगीचे या खुले आंगन में रखना ही बेहतर है।
3. इमली का पेड़
पौराणिक मान्यताओं और वास्तु के अनुसार, इमली का पेड़ घर के पास या आंगन में होना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इमली के पेड़ पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है, जिससे घर के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और घर में डर का माहौल बना रहता है।
4. मेहंदी का पौधा
मेहंदी के पौधे को लेकर वास्तु का कहना है कि इसे कभी भी घर की चारदीवारी के अंदर नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि मेहंदी के पौधे में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी आकर्षित होती है। इसे घर में लगाने से मानसिक शांति भंग हो सकती है और बेचैनी बढ़ सकती है।
5. सूखे या मुरझाए हुए पौधे
घर में कभी भी सूखे हुए फूल या मुरझाए हुए पौधे नहीं रखने चाहिए। सूखे पौधे मृत्यु और शोक का प्रतीक माने जाते हैं। ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं। यदि कोई पौधा सूख गया है, तो उसे तुरंत हटाकर नया और हरा-भरा पौधा लगा दें।
वास्तु के अनुसार, घर में हमेशा हरे-भरे और गोल पत्तियों वाले पौधे (जैसे मनी प्लांट) लगाने चाहिए। ये पौधे ऑक्सीजन के साथ-साथ सकारात्मकता भी बढ़ाते हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
