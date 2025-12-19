Language
    Vastu Alert: घर में अनजाने में पाल रहे हैं 'दुर्भाग्य'? आज ही बाहर करें ये 5 पौधे

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:04 PM (IST)

    वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कुछ पौधे नकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं और सुख-शांति भंग कर सकते हैं। पौधे घर में कलह बढ़ाते हैं और प्रगति में बाधा भी ड ...और पढ़ें

    Hero Image

    Vastu Tips: घर में ना लगाएं ये पौधे (AI-generated image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए तरह-तरह के पेड़-पौधे लगाते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी पसंद का कोई पौधा आपके घर की सुख-शांति को भंग कर सकता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार, पौधों का हमारे जीवन और भाग्य पर सीधा असर पड़ता है। कुछ पौधे जहां सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो घर में दरिद्रता, कलह और मानसिक तनाव का कारण बनते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालिया वास्तु विश्लेषण और विशेषज्ञों की राय के आधार पर, यहां उन 5 पौधों की सूची दी गई है जिन्हें घर की सीमा के भीतर रखना वर्जित माना गया है।

    1. कांटेदार पौधे (Cactus)

    Cactus plantवास्तु शास्त्र के अनुसार, कैक्टस या किसी भी अन्य कांटेदार पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए (गुलाब को छोड़कर, उसे भी सही दिशा में रखें)। कांटे चुभन और संघर्ष का प्रतीक होते हैं। इन्हें घर में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच खटास और वाद-विवाद बढ़ने की संभावना रहती है।

    2. बोनसाई का पौधा (Bonsai)

    Bonsai plant

    दिखने में ये पौधे बहुत कलात्मक और आकर्षक लगते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये 'रुकावट' का प्रतीक हैं। चूंकि, बोनसाई की स्वाभाविक वृद्धि को कृत्रिम रूप से रोक दिया जाता है, इसलिए माना जाता है कि इन्हें घर में रखने से करियर और धन की प्रगति भी रुक जाती है। इन्हें बगीचे या खुले आंगन में रखना ही बेहतर है।

    3. इमली का पेड़

    Tamarind Plant Pic

    पौराणिक मान्यताओं और वास्तु के अनुसार, इमली का पेड़ घर के पास या आंगन में होना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इमली के पेड़ पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है, जिससे घर के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और घर में डर का माहौल बना रहता है।

    4. मेहंदी का पौधा

    Henna Plant Pic

    मेहंदी के पौधे को लेकर वास्तु का कहना है कि इसे कभी भी घर की चारदीवारी के अंदर नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि मेहंदी के पौधे में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी आकर्षित होती है। इसे घर में लगाने से मानसिक शांति भंग हो सकती है और बेचैनी बढ़ सकती है।

    5. सूखे या मुरझाए हुए पौधे

    Home Plant

    घर में कभी भी सूखे हुए फूल या मुरझाए हुए पौधे नहीं रखने चाहिए। सूखे पौधे मृत्यु और शोक का प्रतीक माने जाते हैं। ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं। यदि कोई पौधा सूख गया है, तो उसे तुरंत हटाकर नया और हरा-भरा पौधा लगा दें।

    वास्तु के अनुसार, घर में हमेशा हरे-भरे और गोल पत्तियों वाले पौधे (जैसे मनी प्लांट) लगाने चाहिए। ये पौधे ऑक्सीजन के साथ-साथ सकारात्मकता भी बढ़ाते हैं।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।