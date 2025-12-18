2026 Remedies: नए साल के पहले दिन जरूर करें ये काम, मिलेगा सुख-समृद्धि का वरदान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदों और नई शुरुआत का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी हमारे आने वाले पूरे साल में सबसे अहम होता है। अगर हम अपने साल की शुरुआत शुभ कामों से करते हैं, तो पूरे साल सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि नए साल के पहले दिन 2026 (New Year Remedies) क्या-क्या जरूर करना चाहिए?

ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सूर्य देव को अर्घ्य नए साल की पहली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। सूर्य को सफलता, तेज और आरोग्य का कारक माना जाता है। अर्घ्य देते समय "ॐ सूर्याय नमः"मंत्र का जाप करें, इससे आपके आत्मविश्वास और करियर में उन्नति होगी।

घर की शुद्धि और मुख्य द्वार की सजावट सुबह घर की साफ-सफाई करें और मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा माना जाता है कि साफ-सुथरे और सजे हुए घर में ही मां लक्ष्मी का वास होता है। घर में गंगाजल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके।

प्रथम पूज्य गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा किसी भी नए काम की शुरुआत भगवान गणेश के बिना अधूरी है। नए साल के पहले दिन गणेश जी और मां लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें। ऐसा करने से गणेश जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इसके साथ ही पूजा में लाल फूल और मोदक जरूर शामिल करें।

दान-पुण्य का महत्व शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। साल के पहले दिन अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान किसी जरूरतमंद को करें। इसके अलावा, गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। साथ ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।