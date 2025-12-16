2026 में पलट सकती है इन 3 राशियों की किस्मत, जानें किसका चमकेगा करियर और किसपर होगी धन की बारिश
साल 2026 की शुरुआत में 3 राशियों की किस्मत का ताला खुलने के संयोग बन रहे हैं। धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का दुर्लभ चतुर्ग्रही य ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 की शुरुआत कुछ खास राशियों के लिए बहुत शुभ मानी जा रही है। ज्योतिष के अनुसार 1 जनवरी 2026 को एक दुर्लभ ग्रह संयोग बनने जा रहा है। इस दिन सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र- चारों ग्रह एक ही राशि धनु में एक साथ मौजूद होंगे। इसे ज्योतिष में चतुर्ग्रही योग कहा जाता है। ऐसा योग बहुत कम बनता है और जब बनता है तो इसका असर सीधे लोगों की किस्मत पर पड़ता है।
इस खास योग की वजह से तीन शुभ योग भी बनेंगे. बुधादित्य योग, मंगलादित्य योग और शुक्रादित्य योग। इन योगों का असर खासतौर पर वृषभ, तुला और धनु राशि वालों पर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इन राशियों के लोगों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आ रहा है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए 2026 की शुरुआत पैसों के मामले में अच्छी रहेगी। अगर लंबे समय से धन की परेशानी चल रही है तो उससे राहत मिल सकती है। नौकरी करने वालों को तरक्की या नई जॉब का मौका मिल सकता है। वहीं, व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा होने के योग बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और नई योजनाएं सफल हो सकती हैं।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह समय करियर और मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। आपके काम की तारीफ होगी और समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें खास सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होने के संयोग बन रहे हैं।
धनु राशि
यह ग्रह संयोग धनु राशि में ही बन रहा है, इसलिए इस राशि वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है। धनु राशि वालों की किस्मत का ताला खुल सकता है। नौकरी, बिजनेस और पढ़ाई- हर क्षेत्र में अच्छे मौके मिल सकते हैं। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। नया निवेश करने या कोई बड़ा फैसला लेने के लिए यह समय अनुकूल माना जा रहा है।
