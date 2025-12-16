विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Paush Amavasya 2025: किस मूलांक के लिए खास होगी पौष अमावस्या? जानें अपनी किस्मत का हाल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:15 AM (IST)

19 दिसंबर 2025 की पौष अमावस्या को बदलाव और नई शुरुआत की ऊर्जा वाली तिथि माना गया है। अंक ज्योतिष के अनुसार, Day Number 1 और Universal Day Number 4 का ...और पढ़ें

Paush Amavasya 2025: 1 से लेकर 9 मूलांक।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 19 दिसंबर 2025 की पौष अमावस्या को गहरी, शांत और बदलाव की ऊर्जा वाली तिथि माना जाता है। अमावस्या का चंद्र प्रभाव मन को बाहर से हटाकर भीतर की ओर ले जाता है। इस समय व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अधूरे कामों को साफ तौर पर महसूस करता है। आज की ऊर्जा पुरानी थकान को हटाकर नई शुरुआत की दिशा दिखाती है।

Day Number 1 + Universal Day Number 4 = नया फोकस + ठोस मेहनत

अंक ज्योतिष के अनुसार आज का Day Number 1 आगे बढ़ने, पहल करने और नए फैसले लेने की शक्ति देता है। वहीं Universal Day Number 4 अनुशासन, स्थिरता और ठोस योजना बनाने की क्षमता देता है। अब जानते हैं कि आज 1 से 9 तक हर जन्मांक के लिए दिन कैसा रह सकता है।

जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28)

आज का Day Number 1 सीधे आपके व्यक्तित्व से जुड़ता है, इसलिए आज का दिन आपके लिए काफी सक्रिय रह सकता है। आप कोई नया फैसला ले सकते हैं या किसी योजना की शुरुआत कर सकते हैं। काम में आपका ध्यान बेहतर रहेगा और आप चीजों को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। रिश्तों में आज आपका व्यवहार थोड़ा सीधा रह सकता है, इसलिए नरमी बनाए रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है, बस थकान से बचने की जरूरत है।

जन्मांक 2 (2, 11, 20, 29)

आज आप भावनात्मक रूप से खुद को थोड़ा शांत महसूस कर सकते हैं। दिनांक 1 और 4 की व्यवहारिक ऊर्जा आपको हकीकत पर ध्यान देना सिखा सकती है। काम में स्पष्टता आएगी और जरूरी फैसला लेना आसान हो सकता है। रिश्तों में आपकी बात को महत्व मिलेगा, बस जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पानी ज्यादा पीने की कोशिश करें।

जन्मांक 3 (3, 12, 21, 30)

आज आपकी रचनात्मकता थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन ध्यान केंद्रित रहेगा। काम में आप अपने विचारों को जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। पैसों से जुड़े मामलों में स्थिरता बनी रह सकती है। रिश्तों में आपकी छोटी-सी कोशिश भी बदलाव ला सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, भोजन हल्का रखना बेहतर होगा।

जन्मांक 4 (4, 13, 22, 31)

Universal Day 4 की ऊर्जा आज आपकी ऊर्जा से अच्छी तरह मेल खाती है। आप अपने कामों को आज ज्यादा व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आगे बढ़ सकता है। रिश्तों में आपकी सच्चाई और ईमानदारी को सराहा जा सकता है, बस भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य बेहतर महसूस हो सकता है, आराम करना भी जरूरी रहेगा।

जन्मांक 5 (5, 14, 23)

आज आप खुद को थोड़ा नियंत्रित और कम बेचैन महसूस कर सकते हैं। दिनांक 1 और 4 का मेल आपको स्थिरता देता है, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। काम में आप अपनी बात को साफ और असरदार तरीके से रख पाएंगे। रिश्तों में हल्का तनाव बातचीत से दूर हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस खाने की आदतों में लापरवाही न करें।

जन्मांक 6 (6, 15, 24)

आज आपका ध्यान परिवार, जिम्मेदारियों और स्थिरता पर ज्यादा रहेगा। काम में आप संतुलित सोच के साथ फैसले ले पाएंगे। अगर कोई बात लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो आज समाधान मिल सकता है। रिश्तों में सहयोग और अपनापन बढ़ सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन हल्का महसूस हो सकता है।

जन्मांक 7 (7, 16, 25)

आज आप शांत और सोच-विचार के साथ काम करेंगे। अमावस्या की ऊर्जा आपको भीतर झांकने में मदद करेगी, जबकि Day 1 आगे बढ़ने की दिशा दिखा सकता है। काम में किसी छिपी बात या असली स्थिति की समझ बन सकती है। रिश्तों में बहस से बचें और नरमी बनाए रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक शांति के लिए थोड़ी ध्यान साधना कर सकते हैं।

जन्मांक 8 (8, 17, 26)

आज की ऊर्जा आपके मेहनती स्वभाव को और मजबूत कर सकती है। काम में आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएंगे। पैसों के मामले में समझदारी दिखेगी, बजट बनाने के लिए दिन अनुकूल है। रिश्तों में आपका सीधा स्वभाव कभी-कभी भारी लग सकता है, इसलिए थोड़ा स्पेस देना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, ज्यादा काम करने से बचें।

जन्मांक 9 (9, 18, 27)

आज आपकी ऊर्जा शांत रह सकती है, लेकिन ध्यान मजबूत रहेगा। Day 1 आपको शुरुआत करने का भरोसा देगा और Day 4 अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगा। काम में आप किसी जरूरी कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। रिश्तों में भावनाओं पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में बोलने से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, गुस्से से दूरी रखना बेहतर होगा।

Note - यह अंक ज्योतिष राशिफल विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा Astropatri.com के लिए तैयार किया गया है।अपने सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए हमें लिखें — hello@astropatri.com।