Weekly Numerology Horoscope: मूलांक 1, 2 और 3 के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? जानें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह अंक ज्योतिष के अनुसार, (Weekly Numerology Horoscope) जीवन में अनुशासन और कमिटमेंट को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, कुछ जातक अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। आइए मूलांक 1 से लेकर 3 वालों का अंक ज्योतिष साप्ताहिक राशिफल पढ़ते हैं।

जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28) करियर यह अंक ज्योतिष आपका पेशेवर जीवन में अनुशासन और कमिटमेंट को बढ़ावा देता है। आप अपने लंबी अवधि के प्लान में संरचना लाने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं। काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपकी नेतृत्व क्षमता सब कुछ शांतिपूर्वक संभालने में मदद करेगी। कोई लंबित प्रोजेक्ट स्पष्टता पाएगा। लोग आपसे दिशा और समाधान की उम्मीद करेंगे। आपके निर्णयों का महत्व बढ़ेगा। प्राधिकरण वाले लोगों से मिलते समय अहंकार से बचें।

स्वास्थ्य आपकी ऊर्जा स्थिर रहेगी, लेकिन सिरदर्द या डिहाइड्रेशन पर ध्यान दें। अच्छी तरह से आराम करें। हल्की फिटनेस रूटीन जैसे स्ट्रेचिंग, वॉकिंग या योग आपकी स्टैमिना बनाए रखेगी। रिश्ते भावनात्मक रूप से यह सप्ताह कोमलता और समझदारी लेकर आता है। आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। आपका एक गर्म इशारा रिश्तों को मजबूत करेगा। सिंगल्स अपने प्रेम विकल्पों पर दोबारा विचार कर सकते हैं। विवाहित लोग ज्यादा दबदबा दिखाने से बचें; ज्यादा सुनें, कम बोलें। एक दिल से की गई बातचीत सब कुछ सुंदरता से सुधार देगी।

जन्मांक 2 (2, 11, 20, 29) करियर इस सप्ताह टीमवर्क महत्वपूर्ण रहेगा। लोग आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और समझदारी की सराहना करेंगे। कोई सहकर्मी या वरिष्ठ आपको किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में मदद कर सकता है। अपने इन्टूशन पर भरोसा रखें, यह आपको सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करेगा। यह सप्ताह जोखिम लेने का नहीं है; जो आपको पता है उसी पर टिके रहें।

स्वास्थ्य अधिक सोच-विचार के कारण हल्की मूड स्विंग या चिंता हो सकती है। ध्यान, शांत संगीत या जर्नलिंग से मन शांत रहेगा। पर्याप्त पानी पिएं और धूप लें। रिश्ते भावनात्मक स्पष्टता आएगी। आप किसी की भावनाओं या इरादों को बेहतर समझ पाएंगे। एक सार्थक बातचीत उस चीज को ठीक कर सकती है जो आपको परेशान कर रही थी। अंक ज्योतिष के अनुसार, सिंगल्स अतीत में किसी से फिर से जुड़ सकते हैं। किसी करीबी से आराम देने वाला संदेश या भावनात्मक समर्थन मिलने की उम्मीद रखें।

जन्मांक 3 (3, 12, 21, 30) करियर इस सप्ताह रचनात्मकता सहज रूप से बह रही है। आप कोई पुराना आइडिया फिर से जीवित कर सकते हैं या कुछ प्रेरणादायक शुरू कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, चर्चा, लेखन, मार्केटिंग और संचार-आधारित काम बहुत अच्छे से होंगे। कोई आपका टैलेंट नोटिस कर सकता है, जिससे नए अवसर खुल सकते हैं। अंक ज्योतिष सलाह देता है कि आप अधिक जिम्मेदारी न लें — सिर्फ वही काम लें जिसे आप आराम से संभाल सकते हैं।