Virgo Weekly Horoscope: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, आर्थिक पक्ष होगा मजबूत, पढ़ें कन्या का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 15 to 21 December 2025) कन्या राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन, संचार में सुधार और घरेलू व्यवस्थाओं के दोबारा से सही करने का समय है। चंद्रदेव तुला, वृश्चिक और धनु राशि में गोचर करेंगे, जिससे वित्तीय संतुलन, भावनात्मक गहराई और अंत में घर-परिवार से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित होगा। बुधदेव वृश्चिक राशि में विश्लेषण क्षमता बढ़ाएंगे, जबकि सूर्य और मंगलदेवधनु राशि में पारिवारिक मामलों और व्यक्तिगत आधारों को सक्रिय करेंगे। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति करियर के निर्णयों को रिव्यु करेंगे और सुधार का संकेत देंगे।

परिचय इस सप्ताह कन्या जातक बौद्धिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता का मिश्रण अनुभव करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में वित्तीय और भौतिक मामलों में संतुलन बनाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहने से इन्टूशन बढ़ेगा और निर्णय क्षमता तेज होगी। जब चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और शुक्रदेव भी अग्नि राशि में शामिल होते हैं, तो घरेलू वातावरण सक्रिय, गर्म और उत्साहपूर्ण हो जाता है। यह सप्ताह प्रोडक्टिव और भावनात्मक रूप से प्रकट होने वाला है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) इस सप्ताह भावनात्मक-शारीरिक-मानसिक संतुलन महत्वपूर्ण है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में हल्की दिनचर्या, संतुलित भोजन और ध्यान-योग गतिविधियों का समर्थन करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में मेन्टल एक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, जिससे बेचैनी हो सकती है। थोड़ा आराम करना आवश्यक रहेगा। मंगलदेव धनु राशि में शारीरिक ऊर्जा बढ़ाएंगे, लेकिन अधिक प्रयास से कमर या जोड़ प्रभावित हो सकते हैं। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में सकारात्मक जीवनशैली प्रदान करेंगे। स्ट्रेचिंग और ग्राउंडिंग गतिविधियां लाभकारी रहेंगी।

कन्या साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) इस सप्ताह पारिवारिक मामलों में गहराई आएगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में मामूली गलतफहमियों को हल करने में मदद करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में ईमानदार बातचीत और भावनात्मक स्पष्टता को बढ़ावा देंगे। 20 दिसंबर से शुक्रदेव धनु राशि में प्रवेश कर घर का माहौल गर्म, सक्रिय और जुड़ा हुआ बनाएंगे। कपल्स ईमानदार संवाद और मजबूत बंधन अनुभव करेंगे। राहु कुम्भ राशि में अनपेक्षित सामाजिक स्थितियों को जन्म दे सकता है, जबकि केतु सिंह राशि में पिछले संबंधों पर शांत विचार करने में मदद करेंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह मजबूत प्रगति संभव है, खासकर विश्लेषण और ध्यान की आवश्यकता वाले विषयों में। बुधदेव वृश्चिक राशि में याद करने की शक्ति और ध्यान बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में गहन अध्ययन या शोध कार्य के लिए उत्तम है। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में जाते ही अध्ययन सामग्री को व्यवस्थित करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान मिलेगा। छात्र संशोधन और आगामी परीक्षाओं के लिए योजनाबद्ध तैयारी में प्रेरित होंगे।

निष्कर्ष – कन्या साप्ताहिक राशिफल (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) कुल मिलाकर यह सप्ताह कन्या जातकों को आत्ममंथन, सुधार और स्थिर आधार मजबूत करने के अवसर प्रदान करता है। चंद्रदेव का तीन राशियों में गोचर भावनात्मक विकास, सोच-समझकर संवाद और घरेलू प्रगति को बढ़ावा देता है। सूर्य, मंगलदेवऔर शुक्र आपके घर क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। यह सप्ताह संगठन, उपचार और सहायक संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल सोच और जागरूकता में संतुलन बनाए रखें।