Cancer Weekly Horoscope: धन लाभ के योग, इस हफ्ते कर्क राशि को मिलेगी बड़ी सफलता, पढ़ें राशिफल
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 15 to 21 December 2025) कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक बदलाव और गहराई से सोचने का समय है। चंद्रदेव तुला, वृश्चिक और धनु राशि में गोचर करेंगे, जो घर-परिवार, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल क्रियाओं पर असर डालेंगे। सूर्यदेव और शुक्रदेव का धनु राशि में गोचर स्वास्थ्य, दिनचर्या और सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर इन्टूशन और क्रिएटिव क्षमता बढ़ाएंगे, जबकि मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति आंतरिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे।
परिचय
इस सप्ताह कर्क राशि के जातक भावनात्मक जागरूकता और सहज निर्णय क्षमता से मार्गदर्शन महसूस करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर घर और परिवार में संतुलन और शांति लाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में जाने से क्रिएटिव एक्सप्रेशन और भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में रहकर संगठन, अनुशासन और दैनिक दिनचर्या में नई ऊर्जा लाएंगे। यह सप्ताह कोमलता और प्रोडक्टिविटी का मिश्रण है।
कर्क साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)
इस सप्ताह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर शांति, स्थिरता और ध्यान को बढ़ावा देंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहने से संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे भावनात्मक उतार-चढ़ाव या तनाव हो सकता है। हालांकि यह आत्मचिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। धनु राशि में चंद्रदेव जाने से ऊर्जा बढ़ेगी और बेहतर आदतों को अपनाने में मदद मिलेगी। मंगलदेव शरीर की सहनशक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन अधिक प्रयास से बचें। पर्याप्त पानी पिएं, हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग करें।
कर्क साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)
इस सप्ताह रिश्तों में गहराई और गर्माहट आएगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर घर में संतुलन बनाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में क्रिएटिव बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देंगे। अकेले लोगों के लिए पुराने प्रेम संबंध या नई भावनात्मक रुचियां प्रकट हो सकती हैं। 20 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि में प्रवेश कर रिश्तों में देखभाल और समर्थन की भावना बढ़ाएंगे। राहु कुम्भ राशि में खुले मन से भावनाओं को साझा करने में मदद करेंगे और केतु सिंह राशि में भावनात्मक सुरक्षा बढ़ाएंगे।
कर्क साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)
शिक्षा और अध्ययन के मामले में स्थिर प्रगति होगी। बुधदेव वृश्चिक राशि में स्मरण शक्ति, विश्लेषण क्षमता और ध्यान बढ़ाएंगे, जो शोध और अध्ययन के लिए लाभकारी है। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में क्रिएटिविटी और गहन अध्ययन को प्रोत्साहित करेंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में जाते ही संगठन क्षमता बेहतर होगी, जिससे परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य में मदद मिलेगी। नए अध्ययन तकनीक और मेंटरशिप से प्रेरणा मिल सकती है।
निष्कर्ष – कर्क साप्ताहिक राशिफल (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)
कुल मिलाकर यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों को भावनात्मक गहराई और प्रैक्टिकल कामों के बीच संतुलन बनाने में मदद करेंगे। चंद्रदेव का तीन राशियों में यात्रा करना सामंजस्य, आत्ममंथन और अनुशासन लाएगा। धनु राशि में ग्रहों का गोचर आपकी दिनचर्या और स्वास्थ्य में सुधार करने की प्रेरणा देगा। भावनात्मक बुद्धि और नियमित प्रयास अपनाकर सप्ताह आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ पूरा किया जा सकता है।
उपाय
a) चंद्रदेव की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंदिर में सफेद चावल या दूध अर्पित करें।
b) “ॐ चंद्राय नमः” मंत्र का जाप करें, जिससे भावनात्मक संतुलन बढ़ता है।
c) मोती पहनें या जल पीने के लिए चांदी के बर्तन का उपयोग करें।
d) सोमवार को भोजन दान करें, इससे शांति और सामंजस्य बढ़ता है।
e) प्रतिदिन कुछ मिनट बहते पानी के पास बिताएं, इससे मन शांत रहता है।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
