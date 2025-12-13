Gemini Weekly Horoscope: किस्मत चमकेगी, रुके हुए काम होंगे पूरे, पढ़ें मिथुन का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 15 to 21 December 2025) मिथुन राशि के जातकों के लिए गहरा आत्ममंथन और भीतर की दिशा बदलने जैसा समय है। आपके ही राशि में बृहस्पतिदेव वक्री रहकर विचारों को दोबारा परखने का संकेत देंगे। चंद्रदेव तुला, वृश्चिक और फिर धनु राशि में गोचर करेंगे। इससे क्रिएटिविटी, भावनात्मक गहराई और साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर ध्यान जाता है। सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और सप्ताह में बाद में शुक्रदेव भी धनु राशि में आकर रिश्तों को प्रमुखता देंगे। बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर विश्लेषण क्षमता बढ़ाएंगे, हालांकि अधिक सोच-विचार भी हो सकता है।

परिचय इस सप्ताह मिथुन राशि के जातक मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक गहराई का मिश्रण महसूस करेंगे। शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर तालमेल और क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आकर भीतर की भावनाओं को समझने में मदद देंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव और शुक्रदेव धनु राशि में पहुंचकर साझेदारी और करीबी रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह सप्ताह बौद्धिक जिज्ञासा और भावनात्मक संतुलन को साथ लेकर चलने का समय है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) इस सप्ताह मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर शांति, क्रिएटिविटी और रिलैक्सेशन को बढ़ाएंगे। इस समय मन को शांत करने वाली गतिविधियां फायदेमंद रहेंगी। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आकर भावनाओं को गहराई से समझने की दिशा में ले जा सकते हैं। इससे थकान या तनाव महसूस हो सकता है। मंगलदेव धनु राशि में रहकर ऊर्जा बढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा मेहनत से बचें। पानी पर्याप्त पिएं, सांस के व्यायाम करें और शरीर को आराम दें। सप्ताहांत में धनु राशि की ऊर्जा उत्साह और ताजगी बढ़ा सकती है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) इस सप्ताह रिश्ते खास महत्व रखेंगे क्योंकि सूर्यदेव और मंगलदेव आपकी साझेदारी से जुड़े भाव को सक्रिय करेंगे। शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर परिवार और प्रेम जीवन में सौम्यता लाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर गहरी भावनाएं सामने ला सकते हैं, जिन्हें ईमानदारी से बात करके ही सुलझाया जा सकता है। 20 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि में आकर रिश्तों में गर्माहट, उत्साह और जुड़ाव बढ़ाएंगे। इस समय मिथुन राशि वाले अपने प्रियजनों के साथ दिल से बातचीत कर सकते हैं। राहु कुम्भ राशि में रहकर सामाजिक दायरा बढ़ाने की प्रेरणा देंगे।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) इस सप्ताह पढ़ाई और शोध से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर विश्लेषण क्षमता बढ़ाएंगे। बृहस्पतिदेव आपके राशि में वक्री रहकर रिविजन और पुरानी पढ़ाई दोहराने पर जोर देंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में रहकर आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाएंगे। इससे परीक्षा, प्रोजेक्ट और लक्ष्य पूरे करने की दिशा में प्रेरणा मिलेगी। किसी चर्चा या ग्रुप स्टडी से नए विचार भी मिल सकते हैं।

निष्कर्ष – मिथुन साप्ताहिक राशिफल (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) कुल मिलाकर इस सप्ताह आत्ममंथन, नई स्पष्टता और रिश्तों में प्रगति के संकेत हैं। सूर्यदेव और शुक्रदेव का धनु राशि में गोचर सहयोग, साझेदारी और भावनात्मक विकास को बढ़ाएगा। बृहस्पतिदेव वक्री रहकर आपको पुराने फैसलों का मूल्यांकन करने और जीवन में सार्थक दिशा चुनने का संकेत देंगे। इस सप्ताह संतुलित दृष्टिकोण, खुली सोच और धैर्य आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे।