Aries Weekly Horoscope: आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा सप्ताह, खुलेंगे किस्मत के दरवाजे, पढ़ें मेष का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 15 to 21 December 2025) चंद्रदेव तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर करते हुए भावनात्मक उतार-चढ़ाव लाएंगे। इससे आपके रिश्तों और आंतरिक ऊर्जा में बदलाव महसूस हो सकता है। सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और सप्ताह के अंत में शुक्रदेव भी धनु राशि में आकर आपके भीतर उम्मीद बढ़ाएंगे। बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर बातचीत और निर्णयों में गहराई जोड़ रहे हैं।

वहीं, बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री रहकर सोच-विचार की जरूरत बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर, इस सप्ताह गति, प्रेरणा और महत्वपूर्ण समझ विकसित होती दिख रही है। परिचय इस सप्ताह मेष राशि के लोग संतुलन, आत्ममंथन और रोमांचक ऊर्जा का मिश्रण महसूस कर सकते हैं। चंद्रदेव का बदलता गोचर आपको भावनाओं में गहराई, संतुलन और विस्तार की तरफ ले जाएगा। सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव का धनु राशि में होना नई ऊर्जा और उत्साह जगाएगा। यह सप्ताह व्यक्तिगत विकास, उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाने और समझदारी भरे संवाद को प्रोत्साहित करेगा।

मेष साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) इस सप्ताह शारीरिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर मन और शरीर के संतुलन पर ध्यान देने के संकेत देंगे। जब चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आएंगे, तब भावनाएं थोड़ी गहरी हो सकती हैं। इसका असर थकान या तनाव के रूप में भी दिख सकता है। मंगलदेव धनु राशि में रहकर आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे। लेकिन अधिक मेहनत से बचना भी जरूरी है। पानी पिएं, समय पर आराम करें और हलके स्ट्रेचिंग से शरीर को संतुलित रखें। सप्ताहांत में धनु राशि की ऊर्जा स्वास्थ्य में नई ताजगी ला सकती है।

मेष साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) इस सप्ताह रिश्तों में उतार-चढ़ाव चंद्रदेव के गोचर के कारण दिख सकते हैं। चंद्रदेव तुला राशि में रहकर परिवार में शांति और स्नेह के माहौल को बढ़ाएंगे। यह समय बातचीत से मुद्दे सुलझाने के लिए अच्छा है। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर भावनाएं गहरी करेंगे। इससे कुछ बातें खुलकर सामने आ सकती हैं और ईमानदार बातचीत जरूरी होगी। 20 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि में आएंगे। इसके साथ रिश्तों में गर्माहट और उत्साह वापस आएगा। राहु कुम्भ राशि में रहकर सामाजिक दायरा बढ़ाने की प्रेरणा देंगे। वहीं केतु सिंह राशि में रहकर रिश्तों में आपकी अपेक्षाओं पर विचार करने का संकेत देंगे।

मेष साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) इस सप्ताह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और पढ़ाई की प्रेरणा बढ़ी हुई रहेगी। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री हैं। इसलिए पढ़ाई में दोहराव, ध्यान और स्पष्ट समझ पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव धनु राशि में पहुंचकर पढ़ाई में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। मंगलदेव आपकी प्रतिस्पर्धी ऊर्जा को मजबूत करेंगे। इससे परीक्षा, प्रोजेक्ट या किसी भी कौशल में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। शोध, प्रेजेंटेशन या नए विषय सीखने वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा है।

निष्कर्ष – मेष साप्ताहिक राशिफल (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) कुल मिलाकर यह सप्ताह संतुलित कार्रवाई, भावनात्मक समझ और नई प्रेरणा का संकेत दे रहा है। सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव का धनु राशि में होना आपके जोश को बढ़ाएगा। वहीं तुला और वृश्चिक की ऊर्जा आत्ममंथन और संतुलन सिखा रही है। सप्ताह बढ़ने के साथ साफ सोच, धैर्य और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इससे व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में प्रगति के अवसर बनते हैं।

उपाय a) मंगलवार को हनुमानजी को लाल फूल चढ़ाएं, इससे आंतरिक शक्ति बढ़ती है।

b) रोज सुबह घी का दिया जलाएं, इससे सकारात्मकता बढ़ती है।

c) “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें, यह भावनात्मक ऊर्जा संतुलित करता है।

d) जल्दबाजी में फैसले न लें। कोई कदम उठाने से पहले गहरी सांस लें।

e) शनिवार को जरूरतमंदों को दान करें, इससे शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है।