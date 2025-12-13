Taurus Weekly Horoscope: इस हफ्ते वृषभ राशि को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 15 to 21 December 2025) वृषभ राशि के जातकों को प्रैक्टिकल सोच और भावनात्मक समझ के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। चंद्रदेव तुला से वृश्चिक और फिर धनु राशि में गोचर करेंगे। इससे आपका ध्यान पहले संतुलन, फिर आत्ममंथन और अंत में विस्तार की ओर जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव का धनु राशि में होना साझा संसाधनों और बदलाव वाले क्षेत्रों को सक्रिय करेगा। बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर रिश्तों से जुड़ी बातचीत को सटीक बनाएंगे। वहीं बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री रहकर आर्थिक फैसलों को दोबारा रिव्यु करेंगे।

परिचय इस सप्ताह वृषभ राशि के जातक साझेदारी, वित्त और आंतरिक उपचार से जुड़ी ऊर्जा का अनुभव करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर दिनचर्या और रिश्तों में संतुलन लाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में पहुंचकर भावनात्मक जुड़ाव गहरा कर सकते हैं। सप्ताहांत में चंद्रदेव और शुक्रदेव धनु राशि में रहकर गर्माहट, उत्साह और आगे बढ़ने की नई प्रेरणा देंगे।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) इस सप्ताह स्वास्थ्य में संतुलन और भावनाओं का बाहर आना दोनों जरूरी हैं। शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर आपके हेल्थ रूटीन को सपोर्ट करेंगे। इससे आप स्थिर आदतें बनाए रख पाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर तनाव थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसलिए विश्राम और मेडिटेशन सहायक होंगे। मंगलदेव धनु राशि में रहकर ऊर्जा बढ़ाएंगे, लेकिन अधिक मेहनत से बचना होगा। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में रहकर हलके-फुलके व्यायाम और मूवमेंट से शरीर में नई ऊर्जा लाएंगे।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) इस सप्ताह रिश्तों में भावनात्मक गहराई और गर्माहट दोनों आएंगी। शुक्रदेव के धनु राशि में आने की तैयारी रिश्तों में जुड़ाव की नई शुरुआत का संकेत देगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर घर में सामंजस्य और सहयोग की भावना बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर गहरी भावनाओं को सामने ला सकते हैं। इससे दिल की बातें खुलकर रखनी पड़ सकती हैं। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में रहकर रिश्तों में उत्साह, उम्मीद और एडवेंचर की भावना लाएंगे। इस दौरान भावनात्मक स्पष्टता रिश्तों को मजबूत करेगी।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) इस सप्ताह पढ़ाई में एकाग्रता और शोध की ऊर्जा बनी रहेगी। बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर विश्लेषण क्षमता बढ़ाएंगे। इससे विद्यार्थी कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री रहकर पढ़ाई में दोहराव और रिविजन पर जोर देंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में रहकर आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाएंगे। इससे परीक्षा, प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन की तैयारी बेहतर हो सकती है।

निष्कर्ष – वृषभ साप्ताहिक राशिफल (15 दिसंबर से 21 दिसंबर) कुल मिलाकर यह सप्ताह आत्ममंथन, स्थिर प्रगति और नई ऊर्जा का संगम लेकर आएगा। चंद्रदेव का गोचर भावनात्मक विकास लाएगा, जबकि धनु राशि की ग्रह-ऊर्जा आपको बढ़त और आत्मविश्वास की दिशा में ले जाएगी। प्रैक्टिकल सोच, स्पष्ट बातचीत और परिवर्तन को अपनाने का दृष्टिकोण आपको इस सप्ताह मजबूत बनाएगा।