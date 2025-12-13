विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Leo Weekly Horoscope: धन, सम्मान और सफलता आपके कदम चूमेगी, पढ़ें सिंह का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:05 PM (IST)

इस सप्ताह सिंह राशि के जातक भावनात्मक गहराई और एक्सप्रेसिव ऊर्जा का मिश्रण अनुभव करेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे है ...और पढ़ें

Hero Image

Leo Rashifal 2025: सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 15 to 21 December 2025) सिंह राशि के जातकों के लिए क्रिएटिव और भावनात्मक तरंगों का समय है। चंद्रदेव तुला, वृश्चिक और धनु राशि में गोचर करेंगे, जिससे सप्ताह की शुरुआत में सामंजस्य, मध्य सप्ताह में आत्ममंथन और सप्ताहांत में उत्साही ऊर्जा का अनुभव होगा। सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, जबकि मंगलदेवऔर 20 दिसंबर से शुक्रदेव क्रिएटिविटी, रोमांस और सेल्फ-एक्सप्रेशन को सक्रिय करेंगे। बुधदेव वृश्चिक राशि में परिवार और भावनात्मक मामलों में इन्टूशन बढ़ाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय

इस सप्ताह सिंह राशि के जातक भावनात्मक गहराई और एक्सप्रेसिव ऊर्जा का मिश्रण अनुभव करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर संवाद और संतुलन को बढ़ावा देगा। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आत्ममंथन और परिवार से जुड़ी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में जाते ही खुशी, क्रिएटिविटी और उत्साह बढ़ेगा। यह सप्ताह जुनून, स्पष्टता और परिवर्तन को साथ लेकर चलता है।

singh rashi

सिंह साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह भावनात्मक स्थिरता और शारीरिक संतुलन आवश्यक है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में हल्की दिनचर्या, संतुलित भोजन और मानसिक शांति को बढ़ावा देगा। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में भावनात्मक तनाव बढ़ा सकते हैं, जिससे नींद या ऊर्जा पर असर पड़ सकता है। ध्यान, संगीत या गहरी सांस लेने जैसी शांत गतिविधियों में समय बिताएं। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में जाते ही ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे बाहरी गतिविधियां या क्रिएटिव शारीरिक अभ्यास फायदेमंद होंगे। मंगलदेवसहनशक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन खुद पर संयम बनाये रखें।

सिंह साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह रिश्तों में महत्वपूर्ण विकास हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में संवाद को बढ़ावा देंगे, जिससे परिवार में बातचीत आसान होगी। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में भावनात्मक गहराई लाएंगे, जिससे छिपी चिंताओं का सामना और संबंधों को मजबूती मिलेगी। 20 दिसंबर से शुक्रदेव धनु राशि में प्रवेश कर रोमांस को सक्रिय, स्नेही बनाएंगे। सिंगल्स आकर्षण महसूस कर सकते हैं, जबकि कपल्स संबंधों में नई ऊर्जा पाएंगे। आपकी राशि में केतु खुद को परखने और भावनात्मक सीमाओं पर ध्यान देने में मदद करेंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह प्रगति होगी। क्रिएटिव और विश्लेषणात्मक विषयों में सफलता संभव है। बुधदेव वृश्चिक राशि में ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ाएंगे, जो शोध, साहित्य, मनोविज्ञान या गहन अध्ययन वाले विषयों के लिए लाभकारी है। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में छात्रों की पढ़ाई में दृढ़ता बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में जाने से उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे प्रेजेंटेशन, प्रतियोगी परीक्षा या कौशल अधिगम में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष – सिंह साप्ताहिक राशिफल (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

कुल मिलाकर यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए क्रिएटिविटी, भावनात्मक स्पष्टता और नई प्रेरणा का मिश्रण लाएगा। सूर्य, मंगलदेवऔर शुक्र के धनु राशि में प्रभाव से आपकी प्राकृतिक ऊर्जा और आत्मविश्वास चमकेगा। चंद्रदेव की तीन राशियों में यात्रा संतुलन, परिवर्तन और आनंदपूर्ण सेल्फ-एक्सप्रेशन को बढ़ावा देगी। अवसरों को अपनाएं, भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें और इस सप्ताह अपनी क्रिएटिविटी को फलने-फूलने दें।

उपाय

a) आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाने के लिए रविवार को भगवान सूर्य को लाल फूल अर्पित करें।
b) प्रतिदिन सुबह “ॐ सूरयाय नमः” मंत्र का जाप करें।
c) सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए सोने या केसरिया रंग के कपड़े पहनें।
d) भावनाओं को स्थिर करने के लिए रोज घी का दीपक जलाएं।
e) बच्चों को मिठाई या पीले रंग की वस्तुएं दान करें, इससे भाग्य बढ़ेगा।

यह भी पढ़ें- Cancer Weekly Horoscope: धन लाभ के योग, इस हफ्ते कर्क राशि को मिलेगी बड़ी सफलता, पढ़ें राशिफल

यह भी पढ़ें- Gemini Weekly Horoscope: किस्मत चमकेगी, रुके हुए काम होंगे पूरे, पढ़ें मिथुन का राशिफल

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।