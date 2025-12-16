Aaj Ka Ank Jyotish 16 December 2025: मूलांक 2 के रिश्तों में होगा सुधार, टीमवर्क से नतीजे मिलेंगे अच्छे, पढ़ें अंक राशिफल
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 16 दिसंबर की ऊर्जा शांत है, लेकिन गहरी भी। यह आपको रुकने, अपने विचारों को देखने और अपनी अंदरूनी आवाज सुनने के लिए कहती है। संख्या 7 के प्रभाव से आत्म-जागरूकता, इन्टूशन और भीतर के सत्य पर ध्यान जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।
जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपको आगे बढ़कर नेतृत्व करने के बजाय थोड़ा पीछे हटकर सोचने की जरूरत है। अपनी योजनाओं और फैसलों पर दोबारा विचार करें और देखें कि वे अभी भी आपके मूल्यों से मेल खाते हैं या नहीं। कार्यस्थल पर अहंकार से बचें और दूसरों की सलाह ध्यान से सुनें। पैसों के मामले में शांति रखें और अचानक खर्च से बचें। भावनात्मक रूप से आप थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं, इसलिए खुद को शांत समय दें। टहलना या ध्यान करना फायदेमंद रहेगा।
- शुभ रंग: हल्का नीला
- शुभ अंक: 7
- दैनिक संकल्प: मैं अपनी आंतरिक समझ पर भरोसा करता हूं।
जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन भावनात्मक संतुलन और सहयोग का है। आज आपका इन्टूशन मजबूत रहेगा, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। रिश्तों में सुधार होगा, बस अपनी बात को नरमी से रखें। दूसरों की परेशानियों को खुद पर ज्यादा न लें। कामकाज में टीमवर्क से अच्छे नतीजे मिलेंगे, खासकर जब आप शांत और कूटनीतिक रहेंगे। मन की सेहत के लिए हल्का संगीत सुनना या पानी के पास समय बिताना अच्छा रहेगा।
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 2
- दैनिक संकल्प: मैं समझ के साथ सामंजस्य बनाता हूं।
जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपको थोड़ा धीमा चलने और सोच-समझकर बोलने की जरूरत है। सामान्य से कम बोलना गलत नहीं है, बल्कि समझदारी है। यह समय योजना बनाने, लिखने या अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अच्छा है। बेवजह की बहस या चुगली से दूर रहें। पैसों से जुड़े वादों में सावधानी रखें। पुरानी बातों पर मन जा सकता है, लेकिन उनसे सीख लें, पछतावा न करें। शांत शाम आपको संतुलन देगी।
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 9
- दैनिक संकल्प: मैं भ्रम की जगह स्पष्टता चुनता हूं।
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com
