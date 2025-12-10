Mulank 8 Ank jyotish Rashifal 2026: मूलांक 8 वालों के लिए मिलाजुला रहेगा नया साल, जरूर मानें ये सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। Mulank 8 Ank jyotish Rashifal 2026: अगर आपका जन्म मूलांक 8 (8, 17, 26) है, तो 2026 आपके लिये धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण गति लेकर आएगा। शनिदेव का प्रभाव इस साल आपको धैर्य, जिम्मेदारी और समझदारी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। कई बार आपको लगेगा कि प्रगति धीमी है, लेकिन जब आप मेहनत और समर्पण के साथ अपनी राह पर टिके रहेंगे, तो इसी प्रक्रिया में आपकी ताकत, समझ और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। यह साल आपको सिखाता है कि जो चीजें लंबे समय तक टिकती हैं, वे धीरे-धीरे और धैर्य से ही बनती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26) ग्रह: शनिदेव साल का थीम: अनुशासन, कर्म के सबक, और लंबे समय की गहरी प्रगति शनिदेव कई बार ऐसे हालात देंगे जिनमें ज्यादा मेहनत और ध्यान की जरूरत होगी, लेकिन यही अनुभव आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। 2026 में आप धैर्य का महत्व, रोज की छोटी-छोटी कोशिशों की ताकत, और बिना शॉर्टकट के आगे बढ़ने का मूल्य समझने लगेंगे। यह साल आपको धीरे-धीरे वही जीवन बनाने की ओर ले जाएगा जिसकी आप गहराई से इच्छा रखेंगे।

करियर करियर इस साल मेहनत और अतिरिक्त जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। शायद आपको लगे कि काम अपेक्षा से ज्यादा समय मांग रहा है या आपकी मेहनत का तुरंत परिणाम नहीं मिल रहा लेकिन आपकी लगन और ईमानदारी को लोग अंदर ही अंदर नोटिस करेंगे, भले वे तुरंत कुछ न कहें।

इस साल - अपनी कौशल (स्किल) को मजबूत करें

काम के तरीकों को सुधारें

और अपने लक्ष्य पर लगातार फोकस रखें धीरे-धीरे आपकी क्षमता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। साल के अंत तक आपको अपने प्रयासों के अच्छे परिणाम दिखने लगेंगे। फाइनेंस धन के मामलों में 2026 में सावधानी और योजना बहुत जरूरी है। कभी-कभी उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन अनुशासन के साथ आप स्थिति संभाल लेंगे। इस साल - कर्ज और बकाया खत्म करने की कोशिश करें

खर्चों का साफ रिकॉर्ड रखें

और अनावश्यक खरीदारी या जोखिम भरा निवेश से बचें

शनिदेव का संदेश है, धीमी पर स्थिर प्रगति ही लंबे समय की सुरक्षा देगी। आपकी लगातार बचत और सोच-समझकर लिये फैसले साल के अंत में आपको वित्तीय रूप से मजबूत महसूस करवाएंगे।

रिलेशनशिप आपकी गंभीर और व्यवहारिक सोच कभी-कभी लोगों को ऐसा महसूस करा सकती है कि आप भावुक नहीं हैं। 2026 में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए संवाद बहुत आवश्यक होगा। अगर आप अपने मन की बातें साफ और सरल भाषा में साझा करेंगे, तो रिश्ते गहरे और भरोसेमंद बनेंगे।

कपल्स के लिए: धैर्य और भरोसा मुख्य आधार रहेंगे। सिंगल्स के लिए - सच्चे और लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों की संभावना है, बस अपने इरादे और भावनाएं ईमानदारी से रखें। हेल्थ साल भर आपको अपने शरीर और मन को संतुलन में रखना होगा। अधिक काम या आराम की कमी तनाव और थकान ला सकती है। आपके लिए फायदेमंद हैं - हल्की स्ट्रेचिंग

रोज की वॉक

गहरी सांसों का अभ्यास

नियमित नींद

धीरे-धीरे अपनाए गये छोटे-छोटे अच्छे हैबिट्स यह साल बताता है कि नियमित और हल्की दिनचर्या भारी-भरकम वर्कआउट से ज्यादा मदद करेगी। शुभ अंक: 8, 4

शुभ रंग: काला, नेवी ब्लू

शुभ दिन: शनिवार

लकी क्रिस्टल: ब्लैक टूमलाइन

संकल्प वाक्य: “मैं धैर्य, स्थिरता और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता हूं।” निष्कर्ष जब आप 2026 को शांत मन और स्थिर फोकस के साथ अपनाएंगे, तो यह साल आपके लिए एक मजबूत मोड़ साबित होगा। हर चुनौती से आप बुद्धिमान होंगे, हर अनुभव से आपकी क्षमता बढ़ेगी, और साल के अंत तक आप ज्यादा आत्मविश्वासी और संतुलित महसूस करेंगे। यह साल आपको भविष्य के उन बड़े फलों के लिये तैयार करेगा जो स्थिर मेहनत और सच्चे कर्म के बाद ही मिलेंगे।