Aaj Ka Ank Jyotish 16 December 2025: इस मूलांक के पुराने काम होंगे पूरे, ऐसा रहेगा इन जातकों का दिन
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की संख्या 9 की ऊर्जा भावनात्मक समझदारी, करुणा और किसी चक्र के पूर्ण होने का संकेत देती है। यह दिन मानसिक उलझनों को सुलझाने, भावनात्मक मामलों को सहेजने और सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए अच्छा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज पुराने बोझ छोड़ने का मौका है। लंबे समय से अधूरे काम या अनसुलझे मुद्दे पूरे करने की इच्छा होगी। लंबी अवधि की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए दिन अच्छा है। काम में गति से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दें। सोच में फ्लेक्सिबिलिटी रखें। भावनात्मक रूप से नियंत्रण छोड़ना आपको राहत देगा। बदलाव को जगह देंगे तो स्थिरता अपने आप आएगी।
- शुभ रंग: स्लेटी
- शुभ अंक: 4
- दैनिक संकल्प: मैं छोड़कर और मजबूत बनता हूं।
जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपकी तेज रफ्तार सोच के लिए थोड़ा धीमा लग सकता है, लेकिन यही विराम जरूरी है। बड़े फैसले या अचानक बदलाव टालें और विकल्पों पर शांति से विचार करें। बातचीत साफ और सम्मानजनक रखें, ताकि गलतफहमी न हो। मन को आराम दें, स्क्रीन टाइम कम करें। डायरी लिखना या आध्यात्मिक अभ्यास स्पष्टता देगा।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ अंक: 7
- दैनिक संकल्प: मैं जागरूकता के साथ स्वतंत्रता पाता हूं।
जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज आप भावनात्मक रूप से थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं। दूसरों की जिम्मेदारी उठाते समय अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें। पारिवारिक मामलों में धैर्य और समझ जरूरी होगी। कामकाज में नए काम शुरू करने के बजाय पुराने काम पूरे करें। आज क्षमा और भावनात्मक हीलिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। दिल से हुई बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 6
- दैनिक संकल्प: मैं प्रेम और देखभाल के साथ खुद को संभालता हूं।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
