Numerology Horoscope 2026: नए साल में मूलांक 6 की मेहनत की होगी तारीफ, पढ़ें करियर और रिलेशनशिप राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अगर आपका मूलांक 6 (Numerology Horoscope 2026) है (6, 15, 24 को जन्म), तो 2026 आपको अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा देखने के लिये प्रेरित करेगा। आप महसूस करेंगे कि अब समय आ गया है पुरानी आदतें छोड़ने का

पुराने भावनात्मक बोझ उतारने का

और ऐसे रिश्ते या पैटर्न से दूर होने का, जो मन की शांति छीनते थे यह साल आपको सिखाता है कि स्वस्थ सीमाएं, भावनात्मक मजबूती, और अपनी भलाई को प्राथमिकता देना कितनी जरूरी है। जैसे-जैसे आप साल में आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर हल्कापन, संतुलन और खुद के मूल्य की गहरी समझ बढ़ती जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24) ग्रह: शुक्रदेव

साल का थीम: भावनात्मक नयापन, निजी पुनर्निर्माण और मजबूत सीमाएं

शुक्रदेव संवेदनशीलता, प्रेम, जिम्मेदारी और सामंजस्य का कारक हैं। 2026 में यही गुण आपके सामने अधिक स्पष्ट होंगे। कुछ पुराने भावनात्मक चक्र दोबारा सामने आ सकते हैं,लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझ आ सके कि क्या बदलने की जरूरत है।

आप सीखेंगे—

खुद की कदर करना

रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं बनाना

और ऐसी आदतें अपनाना जो मन और जीवन दोनों को स्थिर रखें साल के आगे बढ़ते-बढ़ते आप अपने आप को ज्यादा शांत, केंद्रित और सशक्त महसूस करेंगे। करियर साल के शुरुआती महीनों में करियर थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। अचानक बदलाव, देरी, या गलतफहमियों जैसी स्थितियां धैर्य की परीक्षा लेंगी। ऐसे समय जल्दी प्रतिक्रिया देने के बजाय, स्थिति को समझकर कदम उठाना जरूरी है। 2026 सोच समझकर प्लानिंग को बहुत महत्व देगा। अगस्त के बाद ऊर्जा आपके पक्ष में आती है— काम सही सोच से होगा

अवसर फिर से दिखने लगेंगे

और आपकी मेहनत की सराहना होगी यह साल स्किल सीखने, नये रोल समझने और करियर को नयी दिशा देने के लिये अच्छा रहेगा। बस जल्दबाजी न करें। धैर्य और निरंतरता आपके सबसे बड़े साथी बनेंगे।

फाइनेंस धन के मामले में यह साल उतार–चढ़ाव वाला हो सकता है। घर, परिवार या निजी जरूरतों पर अचानक खर्च भी हो सकते हैं।

शुक्रदेव के प्रभाव से कभी-कभी आप आराम या सुंदरता से जुड़ी चीजों पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं, इसलिए ओवरस्पेंडिंग से बचें।

अपनी आर्थिक स्थिरता के लिये

साफ बजट

खर्चों की नियमित जांच

और जोखिम भरे निवेश से दूरी बहुत जरूरी रहेगा। साल का दूसरा भाग आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और आप जमा पूंजी दोबारा जोड़ पाएंगे। रिलेशनशिप 2026 आपके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण साल है। कभी-कभी गलतफहमियां या भावनात्मक अपेक्षाओं में अंतर परेशानी ला सकता है।

क्योंकि आप संवेदनशील होंगे, छोटी बातें भी मन पर असर डाल सकती हैं। इसलिए— खुलकर बातचीत

स्पष्ट सीमाएं

और सच्चे रिश्तों पर फोकस बहुत जरूरी है। कुछ रिश्तों में बदलाव भी आ सकते हैं, लेकिन ये बदलाव आपके भावनात्मक संतुलन के लिये जरूरी साबित होगा।

सिंगल्स: किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको समझे और आपकी भावनाओं की कद्र करे।

कपल्स: ईमानदार बातचीत और आपसी सम्मान रिश्ते को मजबूत बनाएगा।