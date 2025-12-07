Numerology Horoscope 2026: मूलांक 4 वालों के लिए नए साल में क्या होगा खास, वार्षिक अंक राशिफल से जानें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अगर आपका मूलांक 4 है (4, 13, 22, 31 को जन्म), तो 2026 एक गंभीर लेकिन उम्मीद से भरा हुआ साल बनकर आएगा। राहुदेव की ऊर्जा आपको संगठित रहने, सतर्क रहने और फोकस बनाए रखने की सलाह देगी। कभी-कभी रफ्तार धीमी लग सकती है, लेकिन हर कदम आपके कौशल को मजबूत करेगा और लंबे समय की सफलता की तैयारी करवाएगा। यह साल आपको दिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत—आपका अनुशासन, धैर्य और जमीन से जुड़ी सोच है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31) ग्रह: राहुदेव साल का थीम: स्थिरता—अनुशासन, स्पष्टता और निरंतर प्रयास के जरिए राहुदेव कभी-कभी भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन 2026 में उनकी ऊर्जा आपको गहरी समझ और साफ विचार देगी। आप सीखेंगे - क्या जरूरी है और क्या नहीं। आप फालतू बातों को नजरअंदाज करेंगे और सिर्फ जरूरत की चीजों पर ध्यान लगाएंगे। इस साल धीरे-धीरे लेकिन बहुत मजबूत प्रगति होगी। अगर आप फोकस्ड रहेंगे, तो चुनौतियां भी आपके लिये सीख और आगे बढ़ने का रास्ता बन जाएगीं।

करियर करियर का पूरा साल स्थिर, संगठित और मेहनत-आधारित रहेगा। कभी-कभी देरी या अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यही अनुभव आपके कौशल को निखारता है। राहुदेव शॉर्टकट को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए लगातार मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी होगी।

आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपके अधिकार और सम्मान को बढ़ाएंगी, चाहे आप नौकरी में हों या अपना काम करते हों। साल बीतने के साथ-साथ आपकी मेहनत का असर दिखने लगेगा। साल के अंत तक आप अपने काम में ज्यादा अनुभवी, आत्मविश्वासी और मजबूत स्थिति में पहुंचेंगे।

फाइनेंस 2026 में आपकी आर्थिक प्रगति पूरी तरह आपके अनुशासन पर निर्भर करेगी। अगर आप प्लान बनाकर चलेंगे, तो पैसा स्थिर तरीके से आता रहेगा। ध्यान रखें— जल्दबाजी में लिया गया फैसला

बिना सोचे निवेश

या अनावश्यक कर्ज ये नुकसान कर सकते हैं। साल में फायदा होगा— प्लान्ड बजट

खर्चों का नियमित लेखा-जोखा

कानूनी/वित्तीय दस्तावेजों की सही व्यवस्था से इस अनुशासित तरीके से आप साल के अंत तक आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में पहुंचेंगे। रिलेशनशिप रिश्तों में भावनाएं कभी ऊपर–नीचे हो सकती हैं। अगर बातचीत जल्दबाजी या अधूरी हो, तो गलतफहमी पैदा होने की संभावना है। राहुदेव इरादों में भ्रम ला सकते हैं, इसलिए स्पष्ट, ईमानदार और शांत बातचीत बेहद जरूरी है। छोटी-छोटी भरोसेमंद बातें, वादों को निभाना और सम्मान, रिश्तों को मजबूत बनाएगा।

सिंगल्स: कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन कमिटमेंट में जल्दबाजी न करें।

कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन कमिटमेंट में जल्दबाजी न करें। कपल्स: धैर्य, ट्रांसपेरेंसी और साथ खड़े रहने से रिश्ता गहराई पकड़ता है। जब आप स्थिरता और ईमानदारी से रिश्ते निभाएंगे, तब संबंध मजबूत होंगे। हेल्थ आपकी ऊर्जा पूरे साल समान नहीं रहेगी। अगर आप खुद पर बहुत दबाव डालते हैं, तो मानसिक थकान, ओवरथिंकिंग या बेचैनी बढ़ सकती है। आपके लिये फायदेमंद होगा— हल्का व्यायाम (वॉक, योग, स्ट्रेचिंग)

समय पर नींद

मानसिक शांति

स्क्रीन टाइम कम करना

पानी और पोषण का ध्यान रखना अगर आप अपने शरीर और मन के संकेतों को सुनेंगे, तो 2026 स्वास्थ्य के मामले में संतुलित और स्थिर रहेगा।