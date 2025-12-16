aj Ka Ank Jyotish 16 December 2025: मूलांक 9 वाले करेंगे नए काम की शुरुआत, पढ़ें आज का शुभ रंग और समय
Aaj Ka Ank Rashifal 16 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज यूनिवर्सल डे नंबर 1 है। अंक राशिफल की मानें तो आज का दिन मूलांक 7 से 9 के जातकों के लिए बहुत ही महत्व ...और पढ़ें
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, मूलांक 7 से 9 के जातकों की बातचीत गहरी और अर्थपूर्ण हो सकती है। कुछ लोग भावुक या पुरानी यादों में डूबे महसूस कर सकते हैं, लेकिन यही उपचार की प्रक्रिया है। धैर्य और ईमानदारी के साथ दिन को अपनाने से शांति और स्पष्टता मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी स्वाभाविक ऊर्जा एक्टिव है। आप अपने भीतर से गहराई से जुड़े महसूस करेंगे। इन्टूशन मजबूत रहेगा और महत्वपूर्ण समझ मिल सकती है। ध्यान, अध्ययन या आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए दिन उत्तम है। भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर रहें। काम में आपकी विश्लेषण क्षमता उभरेगी। बस अकेलेपन और संतुलन के बीच तालमेल बनाए रखें।
- शुभ रंग: इंडिगो
- शुभ अंक: 7
- दैनिक संकल्प: मैं अपने भीतर की मार्गदर्शन शक्ति पर भरोसा करता हूं।
जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज भावनात्मक समझदारी से नेतृत्व का दिन है। कुछ फैसले समापन या जिम्मेदारी से जुड़े हो सकते हैं। पैसों में निवेश या बजट की समीक्षा के लिए दिन अच्छा है, जोखिम से बचें। पुरानी निराशाओं को छोड़ने से मन हल्का होगा। धैर्य और स्थिरता बनाए रखें।
- शुभ रंग: गहरा नीला
- शुभ अंक: 9
- दैनिक संकल्प: मैं संतुलन और समझदारी से नेतृत्व करता हूं।
जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज भावनात्मक और कर्मिक रूप से महत्वपूर्ण दिन है। दूसरों की मदद करने या पुराने मामलों को सुलझाने की प्रेरणा मिलेगी। काम में अधूरे कार्य पूरे करें और नई शुरुआत की तैयारी करें। भावनात्मक थकान से बचने के लिए सीमाएं तय करें। क्रोध, अपराधबोध या नाराजगी को छोड़ना आज आपको मानसिक शांति देगा।
- शुभ रंग: लाल
- शुभ अंक: 9
- दैनिक संकल्प: मैं अतीत को शांति और सम्मान के साथ छोड़ता हूं।
निष्कर्ष:
16 दिसंबर की अंक ज्योतिष ऊर्जा कोमल लेकिन प्रभावशाली है। यह दिन आत्मचिंतन, भावनात्मक स्पष्टता और समझदारी भरे समापन का महत्व सिखाता है। आज न भागें, न दबाव डालें बस रुकें, समझें और सीखें। जब आप आज को धैर्य और जागरूकता के साथ जीते हैं, तो आने वाला कल अपने आप हल्का और बेहतर महसूस होता है।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
