Mulank 9 Ank jyotish Rashifal 2026: मूलांक 9 वालों को करियर में मिलेगी सफलता, जीवन में आएंगी खुशियां

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। Mulank 9 Ank jyotish Rashifal 2026: अगर आपका जन्म मूलांक 9 (9, 18, 27) है, तो 2026 नयी प्रेरणा और नया आत्मविश्वास लेकर आएगा। आप खुद को तैयार महसूस करेंगे कि जिम्मेदारी लें, मजबूत फैसले करें, और अपने लंबे समय के लक्ष्यों की तरफ तेजी से बढ़ें। इस साल मौके जल्दी आएंगे और आपकी आंतरिक ताकत आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगी। यह साल हिम्मत, उद्देश्य और स्पष्ट दिशा का है—जो आपको अपने एक और मजबूत रूप की तरफ ले जाएगा।

मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27) ग्रह: मंगल साल का थीम: कर्म, साहस और सार्थक प्रगति मंगल आपको तेजी, जोश और आगे बढ़ने की शक्ति देगा। 2026 में यह ऊर्जा और भी एक्टिव हो जाएगी। आप - रुके हुए काम दोबारा शुरू करेंगे

जरूरी बदलाव लाएंगे

और ऐसे मौकों की तरफ बढ़ेंगे जिनमें नेतृत्व, हिम्मत और एक्टिवता की जरूरत होगी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी भविष्य की दिशा को साफ-साफ देखने लगेंगे। करियर 2026 में आपका करियर आपके साल का सबसे एक्टिव और तेज तरक्की वाला समय होगा। इस साल आप: किसी बड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा बन सकते हैं

लीडरशिप रोल संभाल सकते हैं

या ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे जो आपकी क्षमता को उजागर करेंगे अगर हाल के वर्षों में काम धीमा था या रुका हुआ लग रहा था, तो 2026 उस ठहराव को पूरी तरह तोड़ देगा।

जिन क्षेत्रों में आपको खास सफलता मिल सकती है— क्रिएटिव फील्ड

डिफेंस, पुलिस या कानून

फिटनेस और स्पोर्ट्स

मैनेजमेंट

बिजनेस

ऐसा कोई भी काम जहां तेज निर्णय और एक्शन की जरूरत होगी आपकी मेहनत, हिम्मत और भरोसेमंद स्वभाव आपको भीड़ से अलग करेगा। फाइनेंस धन की स्थिति 2026 में काफी मजबूत रहेगी। करियर में तेजी आने से आमदनी भी बेहतर होगी। आप साल के दौरान किसी दीर्घकालिक निवेश, प्रॉपर्टी, गाड़ी या अपने बिजनेस से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण चीज में पैसा लगाने का सोच सकते हैं। लेकिन मंगल की ऊर्जावान प्रवृत्ति कभी-कभी जल्दबाजी में खर्च करवा सकती है। इसलिए -

बजट बनाकर चलें

बड़े फैसले सोचकर लें

और जल्दबाजी के खर्च से बचें जब आप योजना बनाकर खर्च करेंगे, तो साल के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित हो जाएगी। रिलेशनशिप रिश्तों में 2026 गहराई, ईमानदारी और डायरेक्ट कम्युनिकेशन लेकर आएगा। आप अपनी बात साफ और दिल से कह पाएंगे, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा। सिंगल्स किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे तुरंत आकर्षण या तालमेल महसूस हो।

कपल्स के लिये यह साल आपसी समझ और भावनात्मक नजदीकी बढ़ाने का है।