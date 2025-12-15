New Year 2026: नए साल में घर लाएं ये शुभ चीजें, मां लक्ष्मी बरसाएंगी कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत जल्द होने वाली है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि अगर साल की शुरुआत में कुछ शुभ और सकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुएं घर लाई जाएं, तो इससे पूरे साल घर में सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे में साल 2026 (New Year 2026) में धन की देवी मां लक्ष्मी को खुश करने और आर्थिक संपन्नता के लिए यहां दी गई कुछ वस्तुओं को अपने घर में ला सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोमती चक्र (Gomati Chakra) गोमती चक्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे पवित्र नदी गोमती में पाया जाता है। माना जाता है कि जिस घर में 11 गोमती चक्र रखे होते हैं, वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ऐसे में नए साल पर 11 गोमती चक्रों को पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर जरूर रखें।

धातु का कछुआ (Metal Turtle) वास्तु और फेंगशुई के अनुसार, कछुआ स्थिरता और सौभाग्य का प्रतीक है। धातु का कछुआ विशेष रूप से आर्थिक लाभ के लिए शुभ माना जाता है। यह धन आगमन की गति को बढ़ाता है और स्थिरता प्रदान करता है। ऐसे में इसे घर की उत्तर दिशा में रखें। इससे धन और यश में वृद्धि होगी।

मोर पंख (Peacock Feather) मोर पंख को बेहद पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह भगवान श्रीकृष्ण और मां लक्ष्मी दोनों को प्रिय है। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष और बुरी शक्तियों को दूर करता है, जिससे धन मार्ग के नए रास्ते खुलते हैं। ऐसे में इसे घर के मंदिर में या मुख्य द्वार के पास रखें।

दक्षिणावर्ती शंख (Dakshinavarti Shankh) दक्षिणावर्ती शंख को साक्षात मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ था, जिस घर में नियमित रूप से इसकी पूजा होती है, वहां धन और वैभव का वास होता है। ऐसे में पूजा घर में एक लाल कपड़े पर चावल बिछाकर शंख को स्थापित करें और प्रतिदिन इसकी पूजा करें।