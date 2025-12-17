Language
    Vastu Tips: अगर घर के इस कोने में रखते हैं भारी सामान, तो हिल सकती है आपकी जिंदगी

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:44 PM (IST)

    वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के 'ब्रह्मस्थान' को बेहद साफ-सुथरा रखा जाता है। इस स्थान को घर का हृदय मानते है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह और परिवार की ख ...और पढ़ें

    Vastu Tips: वास्तु टिप्स (AI-generated image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र में घर का हर कोना किसी न किसी ऊर्जा से जुड़ा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? वह है 'ब्रह्मस्थान'। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मस्थान क्या है और यहाँ भारी सामान क्यों नहीं रखना चाहिए।

    क्या होता है ब्रह्मस्थान?

    सीधे शब्दों में कहें तो आपके घर का बिल्कुल बीचों-बीच का हिस्सा 'ब्रह्मस्थान' कहलाता है। पुराने जमाने में घरों के बीच में जो बड़ा सा आंगन होता था, वही ब्रह्मस्थान था। वास्तु के अनुसार, इसे घर का 'हृदय' या 'दिल' माना जाता है। जैसे शरीर को चलाने के लिए दिल का धड़कना और साफ रहना जरूरी है, वैसे ही घर की खुशहाली के लिए इस केंद्र बिंदु का खाली और स्वच्छ होना बहुत जरूरी है।

    ब्रह्मस्थान पर भारी सामान रखने से क्या होता है?

    अक्सर लोग जगह की कमी के चलते घर के बीच वाले हिस्से में भारी सोफे, अलमारी या कबाड़ रख देते हैं। वास्तु कहता है कि ऐसा करना घर के संतुलन को बिगाड़ देता है:

    ऊर्जा का रुकना: ब्रह्मस्थान वह जगह है जहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) का संचार होता है। अगर आप वहाँ भारी सामान रख देते हैं, तो ऊर्जा का रास्ता रुक जाता है, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है।

    तनाव और बीमारियां: ब्रह्मस्थान का सीधा संबंध घर के मुखिया और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य से होता है। यहां बोझ रखने से मानसिक तनाव बढ़ता है और परिवार के लोग अक्सर बीमार रहने लगते हैं।

    आर्थिक तंगी: जब ऊर्जा का प्रवाह ठीक नहीं होता, तो घर में बरकत नहीं रहती। फालतू के खर्चे बढ़ने लगते हैं और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

    यहां क्या रखें और क्या न रखें?

    क्या न रखें: भारी फर्नीचर, कूड़ेदान, झाड़ू-पोछा या कोई भी कबाड़ यहां बिल्कुल न रखें। यहां सीढ़ियां या टॉयलेट बनवाना भी भारी वास्तु दोष माना जाता है।

    क्या रखें: इस जगह को जितना हो सके खुला और हवादार रखें। पुराने समय में यहां तुलसी का पौधा लगाया जाता था, जो आज भी सबसे शुभ माना जाता है। अगर आंगन संभव न हो, तो कम से कम इस हिस्से को साफ-सुथरा और खाली रखें।

    वास्तु शास्त्र का यह नियम बहुत सीधा है- अपने घर के 'दिल' यानी ब्रह्मस्थान को हल्का रखें। जब घर का केंद्र खुला और स्वच्छ होगा, तो वहां खुशहाली, सुख-शांति और समृद्धि का वास होगा। अगर आपके घर के बीचों-बीच कोई भारी सामान रखा है, तो उसे आज ही हटाकर देखें, आप खुद सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे।

