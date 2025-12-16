Feng Shui Tips: घर में बढ़ गया है लड़ाई-झगड़ा, तो फेंगशुई के ये टिप्स आएंगे आपके काम
यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाए, तो इससे आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से एक है लड़ाई-झगड़े। ऐसे में अगर आपके घर में भी ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। फेंगशुई एक चीनी वास्तुशास्त्र है, जिसमें घर और कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर में फेंगशुई के नियमों का ध्यान रखते हैं, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। आज हम आपको घर से नेगेटिविटी दूर करने के कुछ फेंगशुई टिप्स बताने जा रहे हैं।
मुख्य द्वार से जुड़े टिप्स
फेंगशुई में घर के मुख्य द्वार को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहीं से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार (Energy Flow) बना रहता है। इसलिए दरवाजे को हमेशा साफ रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका मुख्य द्वार जर्जर हालात में नहीं होना चाहिए और न ही मेन गेट पर नेम प्लेट टूटी हुई होनी चाहिए। मुख्य द्वार पर फालतू का सामान रखने से भी बचना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, जिससे लड़ाई-झगड़े की स्थिति में आपको लाभ देखने को मिल सकता है।
घर में रख सकते हैं ये चीजें
घर में बिना वजह के लड़ाई-झगड़ा होता है, तो आप फेंगशुई में बताए गए ये उपाय कर सकते हैं। आपको घर में कछुए की मूर्ति रखने से फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही कपूर जलाने से भी सकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही घर में खुशबूदार चीजें जैसे मोमबत्तियां, फूलदान व क्रिस्टल बॉल आद भी रख सकते हैं, जिससे माहौल में शांति बनी रहती है। इसके साथ ही फेंगशुई में माना गया है कि मनी प्लांट, जेड प्लांट और बैम्बू ट्री को घर में रखने से नकारात्मकता दूर होती है।
इन चीजों को तुरंत हटाएं
फेंगशुई में माना गया है कि आपके घर में यदि घर में टपकता हुआ पानी, टूटी घड़ी, बर्तन, आइना, खराब पड़े जूते या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि रखा हुआ है, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसे में इन चीजों को या तो तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। ताकि नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सके और झगड़े आदि पर रोक लग सके।
