Feng Shui Tips: फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में करें ये बदलाव, पाएं सुकून भरी नींद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। फेंगशुई एक चीनी वास्तु शास्त्र है, जिसमें ऊर्जा (ची) को व्यवस्थित रखने के लिए कई बातें बताई गई हैं। अगर आप अपने घर में फेंगशुई के नियमों को अपनाते हैं, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में खुशहाली आती है। ऐसे में घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए फेंगशुई (Feng Shui Tips in Hindi) के ये टिप्स अपनाए जा सकते हैं।

कहां होना चाहिए बेड फेंगशुई के मुताबिक आपका पलंग (bed) हमेशा दक्षिण या फिर पश्चिम दीवार के सहारे रखा होना चाहिए। वहीं सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इसके साथ ही आपका बिस्तर इस तरह होना चाहिए कि लेटते समय आपको दरवाजा दिखाई दे, लेकिन आप सीधे उसके सामने न हों। इन बातों का ध्यान रखने से आपको शांति मिलती है और तनाव कम होता है, जिसका असर आपकी नींद पर भी पड़ता है।

बेडरूम में रखें इन बातों का ध्यान फेंगशुई में माना गया है कि इस अपने सोने के स्थान को जिस तरह से सजाते और व्यवस्थित करते हैं, उसका प्रभाव भी आपकी नींद पर पड़ता है। ऐसे में आपको अपने बेडरूम में हल्की रोशनी व हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही आप बेडरूम में प्राकृतिक दृश्य या फिर खुशहाल परिवार की तस्वीर लगा सकते हैं। इन फेंगशुई टिप्स को अपनाने से नींद अच्छी आती है।

न करें ये गलतियां (Picture Credit: Freepik) आपके बेडरूम में फालतू का सामान इकट्ठा करने से बचें। बेडरूम बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए और न ही इसे गंदा व अव्यवस्थित रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है जो आपकी नींद में भी बाधक बन सकता है। ऐसे में इन चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए।