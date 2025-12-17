Feng Shui Tips: फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में करें ये बदलाव, पाएं सुकून भरी नींद
अच्छी नींद, अच्छी सेहत का राज है। अगर हम पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फेंगशुई में कु ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। फेंगशुई एक चीनी वास्तु शास्त्र है, जिसमें ऊर्जा (ची) को व्यवस्थित रखने के लिए कई बातें बताई गई हैं। अगर आप अपने घर में फेंगशुई के नियमों को अपनाते हैं, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में खुशहाली आती है। ऐसे में घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए फेंगशुई (Feng Shui Tips in Hindi) के ये टिप्स अपनाए जा सकते हैं।
कहां होना चाहिए बेड
फेंगशुई के मुताबिक आपका पलंग (bed) हमेशा दक्षिण या फिर पश्चिम दीवार के सहारे रखा होना चाहिए। वहीं सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इसके साथ ही आपका बिस्तर इस तरह होना चाहिए कि लेटते समय आपको दरवाजा दिखाई दे, लेकिन आप सीधे उसके सामने न हों। इन बातों का ध्यान रखने से आपको शांति मिलती है और तनाव कम होता है, जिसका असर आपकी नींद पर भी पड़ता है।
बेडरूम में रखें इन बातों का ध्यान
फेंगशुई में माना गया है कि इस अपने सोने के स्थान को जिस तरह से सजाते और व्यवस्थित करते हैं, उसका प्रभाव भी आपकी नींद पर पड़ता है। ऐसे में आपको अपने बेडरूम में हल्की रोशनी व हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही आप बेडरूम में प्राकृतिक दृश्य या फिर खुशहाल परिवार की तस्वीर लगा सकते हैं। इन फेंगशुई टिप्स को अपनाने से नींद अच्छी आती है।
न करें ये गलतियां
(Picture Credit: Freepik)
आपके बेडरूम में फालतू का सामान इकट्ठा करने से बचें। बेडरूम बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए और न ही इसे गंदा व अव्यवस्थित रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है जो आपकी नींद में भी बाधक बन सकता है। ऐसे में इन चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए।
इसके साथ ही अच्छी नींद के लिए बेडरूम में आईना बिस्तर के ठीक सामने लगाने से बचना चाहिए। बेड के नीचे भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं को रखने से भी बचना चाहिए, वरना इससे तनाव और अनिद्रा की समस्या बढ़ सकती है।
यह भी पढ़ें - Feng Shui Tips: घर में बढ़ गया है लड़ाई-झगड़ा, तो फेंगशुई के ये टिप्स आएंगे आपके काम
यह भी पढ़ें - सावधान! नरक की ओर ले जाती हैं ये 3 आदतें, गीता में श्रीकृष्ण ने पहले ही दे दी थी चेतावनी
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।