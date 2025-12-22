रास्ते में गिरे हुए पैसे मिलना शुभ या अशुभ? जानिए क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं और अचानक सड़क पर कोई सिक्का या नोट गिरा हुआ मिल जाता है। ऐसे समय में हमारे मन में दो तरह के विचार आते हैं, पहला यह कि इसे उठा लेना चाहिए क्योंकि यह 'महालक्ष्मी' का रूप है, और दूसरा यह कि कहीं इसे उठाना हमारे लिए कोई अशुभ संकेत तो नहीं? ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के नजरिए से रास्ते में गिरे हुए पैसे मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों का एक खास संकेत होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुभ माना जाता है पैसे मिलना? वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आपको सड़क पर अचानक गिरे हुए पैसे मिलते हैं, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियां और धन आने वाला है।

किस स्थिति में क्या है संकेत? काम से लौटते समय: यदि आप ऑफिस या किसी काम से वापस घर लौट रहे हैं और तब आपको पैसे मिलते हैं, तो यह आर्थिक लाभ का संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है।

जरूरी काम पर जाते समय: अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम, इंटरव्यू या मीटिंग के लिए घर से निकल रहे हैं और आपको रास्ते में पैसे दिखें, तो यह संकेत है कि आपका वह काम बिना किसी रुकावट के पूरा होगा और आपको सफलता मिलेगी।