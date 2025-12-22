Language
    रास्ते में गिरे हुए पैसे मिलना शुभ या अशुभ? जानिए क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:04 AM (IST)

    ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, सड़क पर गिरे हुए पैसे मिलना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं मां लक्ष्मी की कृपा और आने वाले धन लाभ का संकेत होत ...और पढ़ें

    कितना शुभ है पैसे का मिलना (AI-generated image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं और अचानक सड़क पर कोई सिक्का या नोट गिरा हुआ मिल जाता है। ऐसे समय में हमारे मन में दो तरह के विचार आते हैं, पहला यह कि इसे उठा लेना चाहिए क्योंकि यह 'महालक्ष्मी' का रूप है, और दूसरा यह कि कहीं इसे उठाना हमारे लिए कोई अशुभ संकेत तो नहीं? ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के नजरिए से रास्ते में गिरे हुए पैसे मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों का एक खास संकेत होता है।

    शुभ माना जाता है पैसे मिलना?

    वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आपको सड़क पर अचानक गिरे हुए पैसे मिलते हैं, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियां और धन आने वाला है।

    किस स्थिति में क्या है संकेत?

    काम से लौटते समय: यदि आप ऑफिस या किसी काम से वापस घर लौट रहे हैं और तब आपको पैसे मिलते हैं, तो यह आर्थिक लाभ का संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है।

    जरूरी काम पर जाते समय: अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम, इंटरव्यू या मीटिंग के लिए घर से निकल रहे हैं और आपको रास्ते में पैसे दिखें, तो यह संकेत है कि आपका वह काम बिना किसी रुकावट के पूरा होगा और आपको सफलता मिलेगी।

    सिक्का मिलना: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सिक्का मिलना एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके जीवन में कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है, जो आपके करियर या पर्सनल लाइफ के लिए बेहतर होगा।

    पैसे उठाने से पहले इन बातों का रखें

    ध्यान भले ही पैसे मिलना शुभ हो, लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं:

    असली मालिक की तलाश: अगर आपको पैसे मिले हैं और आसपास कोई उसे ढूंढ रहा है, तो ईमानदारी दिखाते हुए उसे तुरंत वापस कर दें। किसी की मेहनत की कमाई छीनना कभी शुभ नहीं हो सकता।

    गंदी जगहों से बचें: यदि पैसे किसी चौराहे के बिल्कुल बीच में या किसी गंदी जगह पर पड़े हैं, तो उन्हें न उठाना ही बेहतर है। कई बार लोग टोने-टोटके के लिए भी चौराहे पर पैसे डालते हैं।

    दान का नियम: अगर आप गिरे हुए पैसे उठाते हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा किसी गरीब को दान कर दें या मंदिर के दानपेटी में डाल दें। इससे उस धन के साथ जुड़ी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।